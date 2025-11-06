Posicionamiento y demandas del sector turismo frente a la reforma laboral que impulsa el gobierno

El resultado electoral el 26 de octubre parece haber potenciado y acortado los tiempos de algo que el Gobierno nacional ya tenía en carpeta, pero que ahora está puesto sobre la mesa con nombre y apellido: “Ley de Promoción de Inversiones y Empleo” o, en términos simplificados, la reforma laboral.

Se trata de un paquete de medidas que involucra a todos los sectores del trabajo pero que, en un análisis más definido, afecta de manera distinta a actividades motoras de la economía, como lo es el turismo.

A grandes rasgos y según sea la actividad productiva, hay coincidencias en las cámaras empresariales del sector turismo que reclaman que la ley sea estructural y no transitoria, con medidas que impulsen el empleo formal, reduzcan la carga fiscal y otorguen mayor flexibilidad operativa.

En esta coyuntura, los lobbies están a la orden del día y, por ejemplo, los hoteleros —con gente involucrada en el análisis y redacción del borrador— bregan por temas que consideran de difícil resolución, como el otorgamiento de las vacaciones anuales en verano cada dos años o poder tener empleados a prueba por 12 meses. Pero en algo hay coincidencia: todas las gremiales quieren que salga la reforma que, según aseguran, se trabaja sobre la base de un proyecto presentado en 2024 por la diputada liberal Romina Diez.

Los ejes del proyecto libertario

De acuerdo a un trabajo realizado por Marcos Llobet, de Ladevi, la iniciativa libertaria titulada “Ley de Promoción de Inversiones y Empleo” reproduce varios de los artículos del capítulo laboral del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/23, actualmente suspendido por la Justicia. Sus principales ejes son:

- Jornada laboral: ampliación de hasta un máximo de 12 horas diarias. Esto modifica el límite actual de ocho horas.

- Vacaciones: fraccionamiento del período vacacional, lo que habilita a los trabajadores a tomar sus días de descanso en partes.

- Indemnizaciones en cuotas: para las pymes se establece la posibilidad de abonar las indemnizaciones y multas derivadas de sentencias judiciales en hasta 12 cuotas mensuales.

- Flexibilización de convenios: se autoriza la implementación de sistemas de banco de horas y otros esquemas laborales flexibles, los cuales se podrán negociar mediante los convenios colectivos de cada sector.

- Salario en especies: opción de abonar una porción del salario a través de prestaciones no dinerarias, como vales de comida o canastas de alimentos, un sistema conocido como “ticket canasta”.

- Incentivos fiscales: beneficios para fomentar la contratación de nuevo personal.

En hotelería y gastronomía, en particular, ven una oportunidad histórica para modernizar el régimen que, según los empresarios consultados, se ha convertido en una legislación “anacrónica” y una traba insostenible para ser competitivos, reducir costos y formalizar empleos.

Sobrecarga fiscal

Una queja recurrente de los empresarios —destaca Llobet— radica en la estructura de sobrecarga fiscal, un factor que fuerza a muchas pymes a operar en la informalidad para subsistir. Al respecto, miran con cautela la modernización laboral.

En esta línea, un hotelero porteño lamentó que los textos “filtrados” no contemplen cambios en los aportes sindicales ni las cargas sociales de manera estructural.

“Se mantiene el alto costo laboral argentino, limitando el alcance real de la formalización en un sector donde gran parte del trabajo es informal o temporario”, sostuvo.

Esta sobrecarga fiscal superior al 50% frente al costo neto, dijo, castiga el empleo registrado. A esto se suma la incertidumbre jurídica. Para las pymes, por regla, contratar implica "comprarse un problema".

En Córdoba, un agente de viajes agregó que la litigiosidad actual es una amenaza de quiebra para los pequeños prestadores, por lo que la ley debe dejar de ser una herramienta punitiva.

Vacaciones de verano cada dos años

Entre planes e intenciones cobra fuerza la decisión de que las empresas otorguen vacaciones en cualquier momento del año y hasta el 30 de abril del siguiente. A su vez, estarán obligadas a garantizar el descanso en temporada de verano una vez cada dos períodos, salvo que el trabajador elija lo contrario.

Si bien la medida apunta a desconcentrar los períodos de licencia y mejorar la organización productiva, la mayoría de los empresarios indicó que podría provocar un efecto inverso: menor movilidad interna e inferior demanda en temporada alta, especialmente si una porción significativa de los empleados de distintos rubros posterga sus vacaciones estivales.

Banco de horas y polifuncionalidad

Para competir con destinos que gozan de mayor flexibilidad laboral, dos propuestas son vistas con optimismo moderado:

Una, el “banco de horas” como solución al “pico” de temporada: la compensación de jornadas es la herramienta más esperada por los empresarios, para gestionar “oficialmente” el staff sin que los costos de horas extra se disparen y erosionen la tarifa.

Otra medida reclamada es la polifuncionalidad para la eficiencia: hoteleros y gastronómicos critican que las categorías laborales rígidas impiden la polifuncionalidad necesaria en la operación diaria de un alojamiento o restaurante, obligando a liquidaciones complejas por tareas menores.

Y los francos compensatorios: “Otorgar descansos en tiempos de baja actividad sin que ello signifique un sobrecosto inmediato para la empresa, es una ayuda para la operación”, coincidieron los empleadores.

En cuanto a la posibilidad de extender las jornadas laborales a 12 horas permanentes, los empresarios fueron cautelosos y adviertieron “no solo un impacto negativo en la productividad y atención al cliente, sino en la calidad de vida de los empleados”.

Ven con buenos ojos la extensión del período de prueba hasta un año, si así lo acuerda el convenio colectivo de trabajo (CCT). Un empresario hotelero lo explicó así: “Es una medida clave para el turismo, donde la contratación de personal estacional requiere mayor tiempo para evaluar el desempeño y la adaptabilidad a las funciones del servicio”.

El fondo de cese laboral

Mientras el Gobierno define la letra chica del documento, el cordobés Fernando Desbots, presidente de Fehgra, alertó sobre la posible implementación del Fondo de Cese Laboral como sustituto de las indemnizaciones, siguiendo el modelo de Uocra.

El dirigente advirtió que la actividad hotelera y gastronómica no puede ser comparada con la de la construcción. “Nosotros no tenemos un alto índice de contingencia (alta rotación por finalización de obras) para resguardar en un costo altísimo”, enfatizó.

Y confirmó que la Federación está activamente involucrada en la mesa de discusión para plantear esta diferencia de actividades y evitar que se extrapolen modelos que no aplican a la realidad laboral de la hotelería y la gastronomía.

Dirigencia y gremios: entre el silencio y la resistencia

Ante la falta de un borrador oficial definitivo, los empresarios hicieron un llamado a la acción a las entidades que representan al sector. Desde la Cámara Argentina de Turismo (CAT) se mostraron prudentes ante las versiones públicas y aclararon que están trabajando, junto a SecTur, para asegurarse que la nueva norma incluya “herramientas permanentes y flexibles, fundamentales para fomentar el crecimiento de la industria y formalizar millones de puestos de trabajo que el país necesita”.

Desde el gremialismo y sin la presencia de Uthgra (trabajadores hoteleros y gastronómicos), más de 60 sindicatos se reunieron para analizar la reforma laboral que impulsa el Gobierno. Si bien predominó la prudencia, el rechazo de los presentes fue unánime: “Atacan el modelo sindical y ponen en riesgo cuestiones clave y diferenciales del gremialismo nacional”, expresaron, para repudiar medidas como los salarios dinámicos y las negociaciones salariales por empresa.