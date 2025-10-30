Procesaron a Guillermo Kraisman por usar el DNI de la empleada legislativa fantasma Virginia Martínez

El juez federal Alejandro Sánchez Freytes dictó el procesamiento del dirigente peronista Guillermo Kraisman (62), y de Luciana de los Ángeles Castro (47) por el delito de “uso ilegítimo de documento que corresponde a otra persona”.

Castro fue señalada como autora y Kraisman como partícipe necesario, por haberle proporcionado el DNI ajeno.

Además, el magistrado ordenó un embargo por $1.500.000 sobre los bienes de ambos imputados.

En paralelo, ambos fueron elevados a juicio por un tribunal provincial por intentar percibir el salario de Virginia Martínez que había transferido el Poder Legislativo de Córdoba

En tribunales federales, la investigación por el uso del documento de Martínez la llevó adelante el fiscal Enrique Senestrari quien imputó en junio a Kraisman.

La maniobra frustrada en el Banco de Córdoba

El 16 de enero de este año, Castro se presentó en una sucursal del Banco de Córdoba con un DNI perteneciente a Virginia Elizabeth Martínez, con el que intentó retirar $950.000 de una cuenta bancaria. El personal bancario detectó inconsistencias en la firma y en la fotografía del documento, lo que motivó la intervención policial.

Ambos fueron aprehendidos en el lugar y se secuestró el documento falso junto a la boleta de extracción. También habían tramitado una tarjeta de débito y un seguro a nombre de la titular real.

El suceso es derivación de la causa principal por la cual Kraisman y Castro fueron elevados a juicio por tentativa de defraudación a la administración pública. En ese caso, el hecho fue el intento de apropiarse del sueldo que la Legislatura asignó a Virginia Martínez, a pesar de que nunca trabajó en la Legislatura de Córdoba.

En una entrevista con Perfil CÓRDOBA, Kraisman reconoció que el contrato era parte de un acuerdo político.

En otro expediente, el dirigente político intenta indemnizar a los dueños de un supermercado por intentar llevarse mercadería sin pagarla.