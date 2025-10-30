Profanaron y robaron en una iglesia de Malagueño: destruyeron el sagrario y se llevaron el vino de misa

El hecho ocurrió en la ciudad de Malagueño, cuando ladrones entraron a la capilla San José Esposo, ubicada en pleno centro, frente a un supermercado y al lado del centro de salud local. Los delincuentes aprovecharon la noche de lluvia para ingresar por un pequeño ventiluz del baño de la sacristía.

Una vez dentro, sustrajeron herramientas, un parlante portátil usado para procesiones y hasta el vino de misa. Sin embargo, el daño más grave fue simbólico: destruyeron el sagrario y desparramaron las hostias consagradas. “Tiene que quedar claro que es muy horrible lo que hicieron, no por el robo de la cosa que después se repone, sino por este insulto a a Dios, a Jesús en la Eucaristía”, expresó el padre Gervasio en diálogo con Telefe Córdoba.

Los investigadores suponen que los responsables serían jóvenes de la zona, dado que algunos objetos robados fueron ofrecidos posteriormente en venta. El ingreso, por su reducido tamaño, sugiere que los autores eran personas delgadas y conocedoras del lugar.

"Le pedimos a Dios por el bien de esta persona: que se convierta, que cambie. Pero también hay que apoyarlo en sentido médico, psicológico, político, policial, y hay que unir toda la fuerza para ver cómo salir de este tema de la droga que lleva este tipo de delitos", sostuvo.

Conmoción y pedido de reflexión en la comunidad

De acuerdo con Carlos Paz Vivo, los encargados de la pastoral encontraron el sagrario roto y partes del mismo esparcidas en distintos sectores de la capilla. “Cada domingo venimos temprano para acomodar todo para la misa y apenas entramos vimos una parte del sagrario que estaba sobre el altar. El resto del sagrario estaba tirado en la puerta del baño", relató Soledad Brizuela, una de las laicas encargadas de la liturgia.

“La semana pasada arrancaron la cámara que da a mi oficina en la Parroquia. El jueves a la madrugada, nos levantamos temprano y no había luz. Salgo y me doy cuenta de que en la parte delantera del templo había luz. El padre Gervasio se dio cuenta y me dijo que habían robado los cables”, comentó el Padre a Carlos Paz Vivo.