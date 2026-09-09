Q.E.P.D.: la nueva comedia de IMPROPIBAS llega a Córdoba

Una lectura de testamento será el punto de partida para una disputa familiar en la nueva comedia de IMPROPIBAS, que llevará a escena secretos, sospechas y viejos reclamos entre ocho mujeres. Q.E.P.D. tendrá sus primeras funciones los sábados 12 y 19 de septiembre, a las 21, en el Sindicato de Maravillas, ubicado en Libertad 326, Córdoba.

La obra transcurre en una escribanía, donde una familia se reúne para conocer las últimas voluntades de una persona fallecida. Lo que comienza como un procedimiento formal se transforma en un conflicto cuando cada una de las mujeres descubre qué heredará y aparecen distintas versiones sobre la persona que murió, recuerdos y situaciones que ponen en tensión los vínculos.

Vecinos de Córdoba y La Calera vuelven a la carga contra el peaje de avenida Ejército Argentino​

Con una duración aproximada de 50 minutos, la propuesta combina humor, emoción y teatro de improvisación. El elenco está integrado por Andi Chetti, Euge Deza Ashur, Euge Disandro, Tefi Ludueña, Gabi Nieto, Pau Remondegui, Flor Giolito y Belén Brocal, con dirección de Adriana de la Vega Viale.

Las entradas para las funciones de Q.E.P.D. tienen un valor general de $20.000, mientras que habrá una promoción anticipada de dos entradas por $35.000 mediante transferencia. La obra es apta para mayores de 13 años y también contará con venta online a través del Sindicato de Maravillas.

Pruebas PISA 2025: por qué Córdoba estuvo por encima de la media nacional

IMPROPIBAS es una compañía independiente cordobesa que nació en 2024 y trabaja a partir del teatro de improvisación. Su primer espectáculo fue Un cuarto para las doce, presentado en mayo de 2025 en La Chacarita, y en octubre de ese año fue seleccionada para participar del Festival Internacional de Teatro ImproBA.