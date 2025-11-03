Río Tercero vibró con la Fiesta Nacional del Deportista: música, memoria y miles de vecinos en el Paseo del Riel

Durante este fin de semana, la ciudad de Río Tercero fue escenario de la 3° edición de la Fiesta Capital Nacional del Deportista, un evento que reunió a miles de vecinos y visitantes en el Paseo del Riel. Con la presencia del intendente Marcos Ferrer, la celebración combinó música, gastronomía, arte y deporte, consolidándose como una de las propuestas más convocantes del calendario local.

El público disfrutó de una grilla de artistas que hizo vibrar a toda la ciudad, desde personajes como Yanina Bulgheroni, Proyecto C.A.S.A., Javy Ferreyra, Lavanda Ámbar, Banda Latente, La Orquesta Nativa y Viejas Mañas hasta Uriel Suárez, Mono Básico, Juan Carlos Baglietto y Lito Vitale, y Los Tekis.

Familias, amigos, música y todo lo que se vivió en la Fiesta

Por otro lado, la banda Palmae abrió la noche con todo el ritmo de la cumbia santafesina, mientras que Vilma Palma e Vampiros cerró con sus clásicos, haciendo cantar a miles de personas.

Sabores y talento cordobés

El Paseo Gastronómico volvió a ser uno de los grandes protagonistas, con una amplia oferta de comidas y bebidas para todos los gustos. A su vez, el Paseo de Artesanos y Emprendedores aportó color y creatividad, mostrando el trabajo de productores y artistas locales.

En medio de la celebración, se realizó un sentido homenaje por el atentado del 3 de noviembre, una fecha clave en la historia de Río Tercero. Vecinos y autoridades compartieron un espacio de reflexión y memoria colectiva, reafirmando el compromiso de la comunidad con el recuerdo y la resiliencia.

La Fiesta Capital Nacional del Deportista volvió a demostrar que Río Tercero no solo respira deporte, sino también música, alegría y comunidad. Con una participación masiva y un ambiente festivo, el evento se consolida año a año como una cita imperdible para los cordobeses.



