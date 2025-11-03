Se viene la "Noche de los Héroes por la Educación": una invitación a estar presentes para transformar realidades

El próximo 6 de noviembre a las 19:00 horas, en el salón Avril Eventos, se llevará a cabo una nueva edición de Noche de los Héroes 2025, el evento anual de Junior Achievement Córdoba que reúne a empresas, aliados estratégicos y referentes del ecosistema educativo y emprendedor para celebrar los logros del año y renovar el compromiso con la educación transformadora.

Bajo el lema "Es tiempo de estar presentes", esta edición invita a redoblar esfuerzos y acompañar el crecimiento de más jóvenes a través de programas educativos que promueven la empleabilidad, el liderazgo y el espíritu emprendedor en toda la provincia.

"Noche de los Héroes es un encuentro único, donde celebramos los logros alcanzados gracias al compromiso colectivo y, sobre todo, renovamos la convicción de que juntos podemos transformar el presente y el futuro de miles de jóvenes", expresó Cristina Barrientos, presidenta de Junior Achievement Córdoba.

Este año, Noche de los Héroes 2025 contará con la compañía de empresas y organizaciones que, con su compromiso, hacen posible seguir impulsando la educación emprendedora en Córdoba: Aguas Cordobesas, Atrezzo, Banco de la provincia de Córdoba, Brokers comunicación estratégica, Coca Cola – Andina, Cozzi & asoc., Dulcor, Ecogas, Fundación Banco de Córdoba, Fundación Elede, Fundación Instituto Modelo de Cardiología, Grupo Betania, Grupo Canter, Grupo Pro Líder, Ingenia, Iram, Kazaro, Kolektor, Lisicki litvin & abelovich, Max Manager 2, MB Equipamientos, Ministerio de Desarrollo Social y Promoción del Empleo – Córdoba Emprendedora, Mundos E, Peñón del Águila, Proaco, Sequeira Broker, Stellantis, Universidad Siglo 21 entre otros aliados estratégicos que ya confirmaron su participación.

Todo lo recaudado en esta edición será destinado a impactar a estudiantes de la provincia de Córdoba por medio de los programas educativos "Yo Puedo Programar" y "Planificá Tu Futuro", dos propuestas que fortalecen habilidades digitales, vocacionales y de empleabilidad para preparar a las nuevas generaciones para los desafíos del mundo del trabajo.

A lo largo de la noche se reconocerá a empresas, voluntarios, instituciones educativas y aliados que hicieron posible el desarrollo de los programas educativos durante el 2025, compartiendo historias inspiradoras y resultados concretos del impacto alcanzado.

Las empresas o personas que deseen sumarse a esta experiencia y formar parte de Noche de los Héroes 2025, pueden comunicarse con Luisina Rodríguez, responsable de Desarrollo Institucional de la fundación a [email protected].