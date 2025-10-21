Siciliano: “El Estado crea condiciones; el privado emplea”

En la semana final hacia las legislativas, Miguel Siciliano volvió sobre una idea que le da hilo a toda su intervención: “gobernar es generar trabajo”. Desde esa premisa hilvanó territorio, economía y política, con ejemplos concretos y un llamado a “no diluir” el voto opositor el próximo domingo.

Entrevistado en Punto a Punto Radio (90.7), el candidato a diputado nacional por Provincias Unidas defendió el “modelo productivo” cordobés: obras que bajan costos, reglas pro-inversión y trabajo codo a codo entre Estado y privados. En paralelo, cuestionó al oficialismo nacional por “presumir de ser despiadados” con jubilados, discapacidad y universidad pública, y por reducir la macro a “timba financiera”.

Modelo Córdoba: infraestructura, gas y parques industriales

Para Siciliano, Córdoba es producción porque el Estado “genera condiciones” y el sector privado “genera empleo”. Puso un número en la mesa: llevar gas natural a cada pueblo y ciudad costó US$ 1.000 millones. Ese insumo —dijo— volvió más competitivas a empresas de todo el mapa y disparó la radicación de industrias: “Antes había tres parques industriales; hoy son 67”.

En esa clave, reivindicó la obra como palanca de desarrollo: rutas, energía, gas y parques como ecosistema. Lo graficó con el caso Las Chilcas —“10 mil hectáreas, madre porcina, ganadería y granos”—, que tras la llegada del gas “se transformó en un 4000% más competitiva, aumentó 1200% su producción y tomó 700% más mano de obra”. La cuenta —sostuvo— es directa: infraestructura barata igual a inversión igual a empleo.

Universidades provinciales como motor económico y de arraigo

El dirigente ubicó a las universidades provinciales dentro del mismo círculo virtuoso: “Donde abrís una universidad, se mueve la economía: aparecen lomiterías, hospedajes, fotocopiadoras, alquileres”. Remarcó que acercan oportunidades: “Un pibe de Quilino o Mina Clavero puede estudiar sin irse”. Y lo conectó con el arraigo productivo: formación, servicios y tejido local que tracciona la actividad.

“Dato mata relato”: empleo público y rol del Estado

Frente a las críticas libertarias sobre “covachas” o “ñoquis”, apeló a un dato duro: “Córdoba es la provincia con menor empleo público por habitante”. De ahí su definición: “No es llenar el Estado de puestos; si hacés eso, fundís el Estado. Generar trabajo es crear condiciones —infraestructura, impuestos y crédito— para que invierta el privado”.

Crítica a la macro del Gobierno nacional

Siciliano fue taxativo con el oficialismo: “Presumen de ser despiadados”, dijo, enumerando veto a jubilados, recortes y desfinanciamiento de las universidades públicas. Y cuestionó la mirada macro: “Si acomodar la macro no incluye infraestructura para sacar la producción por rutas y puertos, entonces para ustedes macro es la timba financiera”. También comparó montos: la toma de deuda en la era Milei frente a lo que una provincia hizo con US$ 1.000 millones: “con US$ 26 mil millones se podría haber hecho una obra como la de gasoductos por mes, en todas las provincias”.

Domingo y después: escenarios y “cuidar el voto”

Sobre el resultado, planteó dos escenarios: “Si Milei gana, acelera porque queda ratificado. Si pierde en Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y otras, deberá sentarse con los gobernadores”, evaluó. Y se corrió de las teorías de crisis institucional: “No estamos para asamblea legislativa ni aventuras golpistas”.

El cierre fue un mensaje al votante opositor: “El que lo quiere votar a Milei, tiene su lista. El que no, tiene 17 listas… y ahí se diluye. De esas 17, solo Provincias Unidas puede ganarle a Milei en Córdoba”. Aconsejó “cuidar el voto” para que el “diario del lunes” no diga que Milei ganó la provincia con ayuda involuntaria de sufragios opositores dispersos.

Posicionamiento y 2027: “lo que venga se define gestionando”

Sin correr el eje a nombres propios, se ubicó en “un equipo que conduce Martín Llaryora” y retomó su eslogan de gestión: “Me gusta esa visión productiva. Lo que venga se define trabajando; hoy el foco es representar a Córdoba en el Congreso y cuidar el empleo”.