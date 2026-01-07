Talleres anunció a 'Toti' Iglesias como el nuevo técnico de las 'Matadoras'

Talleres tiene nuevo entrenador para el fútbol femenino. Se trata de Leandro Iglesias.

'Toti', como se lo conoce, llega al club de barrio Jardín con una importante trayectoria en la disciplina. Estará acompañado de Luis Rodríguez como ayudante de campo; además continúan en sus cargos Kevin Pizarro, Preparador Físico, y el entrenador de arqueras Maximiliano Cáceres, ambos integrantes del Cuerpo Técnico 2025.

Iglesias será el sucesor de Carlos Casteglione, quien de mutuo acuerdo, no renovó su vínculo con la 'T'.

El flamante entrenador del primer equipo de las 'Matadoras' registra antecedentes en UAI Urquiza, donde fue subcampeón del Torneo Clausura 2021, Torneo 2022 y Torneo Inicial 2023, y Campeón de la Copa Federal 2021.

Pero su más grande exito fue con Newell's. Con el equipo rosarino se inició a mediados del 2024 y arrojó números de una efectividad importante en el 2025: sobre un total de 35 partidos dirigidos en el año, las 'Leprosas' cosecharon 27 victorias, 5 empates y apenas 3 derrotas.

Esta performance no solo se tradujo en estadísticas, sino en vitrinas llenas, con la histórica obtención de la Copa Federal —siendo el primer club del interior en lograrlo— y el Torneo Apertura, un hito que incluyó un triunfo determinante en el clásico ante Rosario Central.

A fines del año pasado perdió la final del Trofeo de Campeonas ante Belgrano.

Sobre su metodología de trabajo, en el 2023, cuando dirigía a la UAI, Iglesias, que trabaja mucho con las juveniles como pretende el proyecto de Talleres, supo definir: “Me interesa que la jugadora tome decisiones con total libertad en el campo. Explicarles dos o tres cosas puntuales y que decidan ellas, porque es lo más importante dentro del juego”.

Además, resaltó: “No tengo un Excel, ni me interesa nada de eso. Me importa ver a una jugadora en el campo y darme cuenta si sí o no”.