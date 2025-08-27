Torneo de FIFA en Villa María: este viernes se juega en la Tecnoteca

Este viernes 29 de agosto, desde las 15 horas, se realizará un torneo gratuito de FIFA en Xbox 360 en la Tecnoteca de Villa María. La propuesta, impulsada por la Secretaría de Educación del municipio, está destinada a chicos y jóvenes fanáticos de los videojuegos.

La competencia será de modalidad individual y eliminación directa, con dos categorías disponibles: de 8 a 12 años, y desde los 13 años en adelante. El objetivo del evento es fomentar el encuentro, la diversión y la competencia sana en un entorno inclusivo y tecnológico.

La participación es gratuita, pero con cupos limitados, por lo que se requiere inscripción previa a través del portal Vidi, en este enlace: vidi.villamaria.gob.ar

Para más información, los interesados pueden comunicarse al teléfono de Tecnoteca: 3535 64-5864.

