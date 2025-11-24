Tras la reforma integral de adopciones, en los últimos dos años 360 niños encontraron familia

El Poder Judicial de Córdoba presentó un balance de los dos primeros años de experiencia a partir de la reforma integral de adopciones. Desde 2023, 360 niños encontraron familia y un tercio de los inscriptos comenzó a aceptar la adopción de adolescentes o grupos de hermanos. Este último aspecto fue posible por la “flexibilidad” incorporada en el proceso que se logró desburocratizar.

34 adolescentes esperan adopción en Córdoba: cómo es y cuánto demora el proceso

Los principales resultados

La implementación de la digitalización y la reducción de requisitos documentales en el Registro Único de Adopciones (RUA) demostraron resultados contundentes: 360 niños, niñas y adolescentes (NNA) encontraron una nueva familia en los últimos dos años, mientras que otros 37 NNA iniciaron su proceso de vinculación.

La inscripción virtual en el RUA permitió:

Mayor Finalización: Se incorporaron notificaciones automáticas y ayuda personalizada para los usuarios que detenían su proceso. Esta estrategia logró que un 60% más de personas finalicen su inscripción .

Accesibilidad: La plataforma se adaptó para su uso en teléfonos celulares , y la comunicación se hizo más fluida e inmediata con la incorporación de notificaciones por WhatsApp.

Sensibilización: Se diseñaron videos explicativos de todo el procedimiento, disponibles en el portal web de adopciones.

La "flexibilidad adoptiva" abre puertas

El concepto de “flexibilidad adoptiva” se introdujo como una herramienta clave para dar respuesta a los NNA con particularidades (etarias, grupos de hermanos o necesidades especiales de salud) para quienes no hay inscriptos en el RUA.

Esta alternativa permite a los pretensos adoptantes indicar en el formulario si estarían dispuestos a adoptar a otro NNA con condiciones diferentes a las seleccionadas inicialmente. El impacto es significativo: el 30% de las personas que completaron el formulario seleccionaron alguna de las opciones de flexibilidad, demostrando una mayor apertura y compromiso de las familias cordobesas.

Esperan un millón de argentinos en Florianópolis: vuelos, alojamiento y costos de la temporada

Aumento récord en sentencias

La reforma también se tradujo en una mayor celeridad judicial. Se registró un aumento de más del 76% de las sentencias y resoluciones dictadas en la sede capital, a partir del protocolo implementado en 2022.

Además, la creación de una Unidad de Seguimiento permite el registro de todas las actuaciones, desde la declaración de adoptabilidad hasta la adopción definitiva.

Las convocatorias públicas también fueron renovadas en 2025, incluyendo reuniones presenciales con testimonios de familias adoptivas, lo que permitió que 19 niños estén actualmente vinculándose con sus nuevas familias.

En lo que va de este año, 16.000 personas ingresaron al portal de adopciones, demostrando el interés despertado por esta temática social.