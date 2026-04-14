Un intendente de Córdoba con un crudo diagnóstico: "Hoy necesitás tres jubilaciones para pagar un geriátrico de mediana calidad"

El intendente Gustavo Benedetti describió con cifras concretas el deterioro del poder adquisitivo de los jubilados y admitió que el municipio enfrenta una demanda social "explosiva". Hace dos años, una jubilación alcanzaba para pagar un geriátrico; hoy hacen falta tres para acceder a uno de mediana calidad.

Las declaraciones surgieron en una entrevista con Punto a Punto radio (90.7 FM) en la que el jefe comunal repasó los principales desafíos de su gestión, desde la crisis sanitaria en el PAMI hasta la instalación de medidores prepagos de electricidad y el avance de obras de infraestructura clave para la ciudad.

En materia de infraestructura, Benedetti destacó el avance de la autovía hacia San Francisco y anticipó la concreción de un enlace de 100 metros para conectar la ruta vieja con la nueva, con el compromiso del gobernador Martín Llaryora para su ejecución. "Córdoba no se ha detenido y nos hemos visto beneficiados", señaló.

"Ya no queremos más muertes": qué dice la carta del intendente de Arroyito a Javier Milei por la ruta 19

Respecto a la educación, el intendente recordó que el municipio debió constituir una empresa propia para terminar la Escuela Proa, luego de que dos empresas privadas abandonaran la obra y se agotaran las instancias de licitación. "Nosotros constituimos una empresa municipal para terminar la escuela porque se habían agotado las instancias de licitaciones y de poder contratar empresa", detalló. "Hoy es propiedad de todos los arrollitenses", agregó.

La crisis de los jubilados y el colapso del PAMI

Benedetti fue contundente al describir la situación de los adultos mayores. Señaló que los montos que paga el PAMI por cada afiliado son insuficientes para cubrir tratamientos y cirugías de alto costo, como prótesis de cadera. "Si el monto que te pagan por abuelo son 150.000 o 100.000 pesos por mes, es casi imposible cubrir las terapias. Son cuestiones muy alejadas a lo que es la realidad", afirmó.

El hospital municipal, según explicó, absorbió gran parte de la demanda que las clínicas privadas no pueden cubrir por los atrasos en los pagos de la obra social.

Intendentes radicales cuestionaron al partido: “le cuidan el lugar a De Loredo”

La pérdida de poder adquisitivo de los adultos mayores quedó graficada en una comparación que el intendente ofreció durante la entrevista. "Dos años atrás, con la jubilación podía pagarse el geriátrico. Hoy necesitás tres jubilaciones para irte a un geriátrico de mediana calidad", resumió.

Medidores prepagos para evitar cortes de luz

Ante la imposibilidad de muchos vecinos de hacer frente a facturas de electricidad de hasta 300.000 pesos, el municipio implementó una solución de emergencia: la instalación de medidores con sistema prepago. El sistema permite a las familias cargar energía según sus posibilidades diarias, sin acumular deudas que luego resulten impagables.

"La boleta convencional te lleva al tercer mes al corte de luz. Entonces quedás en una trampa de la que después no podés salir más", explicó Benedetti al justificar el acuerdo alcanzado con la cooperativa local para instalar los denominados "tarjeteros".

Posición política: el radicalismo y La Libertad Avanza

En el plano político, Benedetti se diferenció con claridad del ala del radicalismo que apoya al gobierno nacional. "El radicalismo necesariamente debe tener una línea alejada de lo que es La Libertad Avanza o de lo que es esta derecha que está gobernando el país", sostuvo.

Agregó que quienes se alinearon con esa orientación se alejan de los valores fundacionales del partido. "El radical auténtico no puede estar defendiendo este problema de gobierno", afirmó.