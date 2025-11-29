Un viñedo urbano en pleno Güemes: Hugo restaurante suma vides de garnacha a su patio

En el corazón de barrio Güemes, donde conviven bares, ferias y galerías, Hugo restaurante dio un paso más en su vínculo con el vino: en su patio ya crecen las primeras vides de garnacha, con la idea de transformarlo en un pequeño viñedo urbano. La movida se inscribe en una tendencia global que lleva huertas, terrazas verdes y pequeñas viñas al interior de restaurantes y hoteles, con la lógica de producir más cerca de donde se consume.

Detrás del proyecto está Sebastián Gullo, uno de los referentes de la gastronomía cordobesa y protagonista de varios emprendimientos en Güemes, barrio al que define como el corazón cultural y gastronómico de la ciudad.

En diálogo con After Office (Punto a Punto Radio), Gullo contó que la iniciativa nació de una propuesta del enólogo Gabriel “Gaby” Campana, referente de la escena cordobesa. La idea es armar una red de viñedos urbanos en distintos puntos de la ciudad, todos vinculados a la gastronomía.

“No se hace por lo comercial, sino por posicionamiento y por cariño. Es una forma de que los chicos que ya tienen sus viñedos le hagan un mimo a la ciudad”, resume.

Una red de viñedos urbanos en la ciudad

El proyecto está a cargo de Campana junto a la ingeniera agrónoma Daniela Mancilla. En Hugo ya hay 30 plantas y, según adelanta Gullo, antes de fin de mes se sumarán otras 30, hasta llegar a unas 60 vides de garnacha.

El cronograma es el de cualquier viñedo: se necesitan alrededor de dos años para que las plantas den uva en cantidad suficiente para cosechar. Esa fruta se llevará luego a la bodega para su vinificación, junto con la producción de otros viñedos urbanos de la ciudad.

El resultado será un vino de producción limitada, más simbólico que comercial, que podría servirse en el propio restaurante. “Posiblemente se pueda tomar en Hugo, pero va a ser una cantidad muy pequeña”, admite Gullo. El valor agregado pasa por la experiencia: ver crecer el viñedo, seguir el ciclo de la planta y entender de dónde viene el vino que se toma en la copa.

Hugo: platitos, maridajes y bodegas de autor

La iniciativa del viñedo urbano se apoya en una propuesta que ya tenía al vino como protagonista. En Hugo, el formato es el de “restaurancito de platitos”: los comensales suelen elegir una experiencia cerrada, con tres o cuatro preparaciones para compartir, maridadas con distintas cepas de una misma bodega y guiadas por un sommelier.

El ticket promedio ronda hoy entre $35.000 y $50.000 por persona, con bebida incluida, en línea con el segmento de restaurantes que apuestan a una experiencia cuidada pero relajada.

Gullo destaca, además, el rol de las bodegas chicas y los vinos de autor, que ganan espacio frente a las grandes etiquetas tradicionales: en Hugo, los enólogos suelen visitar el restaurante, conversar con el público y seguir casi botella por botella la trazabilidad de sus vinos en distintas provincias y vinotecas.

“La simulación de una casa” (con viñedo incluido)

Más allá de las etiquetas y las tendencias, Gullo define a Hugo como “la simulación de una casa”: un living donde un grupo de cocineros intenta “cobijar” a quienes se sientan a la mesa, con buena música, platos pensados para compartir y mucho vino.

En ese contexto, el viñedo urbano en pleno Güemes aparece como un “chiche” que completa la escena: un patio con vides, ingenieros agrónomos que ya empezaron a visitar las plantas y la promesa de, en unos años, poder brindar con un vino nacido en el propio corazón del barrio.