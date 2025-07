Con la interna judicializada de punta a punta, el juez electoral Miguel Hugo Vaca Narvaja será el encargado de destrabar la rosca radical al borde del estallido. Antes de emitir un fallo, el magistrado convocó a la Junta Electoral Partidaria-JEP (partida en dos) y a los apoderados de las alianzas en pugna (Generación X de Rodrigo de Loredo y Más Radicalismo de Ramón Mestre) a una audiencia a celebrarse este lunes en Tribunales Federales.

La rosca radical llegó a su punto máximo de tensión con la jugada de De Loredo que apostó todas sus fichas al Congreso Partidario, que le dio vía verde a una alianza, aunque el “factor Milei” divide las aguas. Por su parte, Mestre y sus aliados alfonsinistas accionaron con una batería de impugnaciones ante la Justicia al acusar al poder deloredista de “dilatar” los plazos para hacer caer los comicios internos.

Vaca Narvaja viene insistiendo en varios decretos –a instancias de las apelaciones de Más Radicalismo– que deben realizarse las internas en la UCR cordobesa. La más reciente, una primicia de Perfil Córdoba, se conoció tras la resolución del máximo órgano partidario. En su dictamen, el juez reconfirmó los comicios internos “a los fines de seleccionar los candidatos a cubrir cargos electivos”, de cara a las Legislativas de octubre.

La audiencia convocada por Vaca Narvaja llegó tras una nueva presentación que hicieran los juristas radicales de la oposición en contra de las últimas resoluciones de la mayoría de la JEP (08/25 y 09/25), por la cual denuncian “la prórroga arbitraria” del plazo de presentación de listas beneficiando a Generación X y “afectando la transparencia del proceso electoral interno”.

En su estrategia “tiempista”, el alineamiento deloredista que conduce el partido corrió la fecha fatal del viernes al martes pasado para la presentación de las listas, apostando a la resolución favorable del lunes pasado del Congreso, que lo habilitó por amplio margen a hacer una alianza.

En el entorno de De Loredo sostienen que este órgano partidario aprobó, además, con los 2/3 de los votos de sus miembros “no avanzar con las internas”. El mestrismo salió al cruce rechazando tal situación. “Es un error la interpretación que hacen”, afirmó un hombre de extrema confianza del exintendente. “Nunca se sometió a votación ni se trató la suspensión de las internas”, remató.

Una única lista

Como si esto no bastara para exhibir una interna al rojo vivo, el juez federal se enfrenta al pedido de Más Radicalismo de proclamación de su lista de candidatos al ser la única presentada en tiempo y forma. La de Dante Rossi y Juan Jure está judicializada. Y la alianza de De Loredo no presentó la suya aduciendo que se suspendieron los comicios internos por voluntad del pleno del Congreso.

La movida mestrista es una bomba en sí, pero que se potencia aún más al advertir que “la modificación arbitraria de los plazos, en beneficio exclusivo de Generación X, no sólo perjudica a Más Radicalismo, sino que atenta contra la vida institucional del partido, y desobedece la decisión del juez”, reza el texto de la apelación. Los entendidos en la materia advierten que esto puede derivar en imputaciones ante la denuncia de “una alteración dolosa del proceso electoral”.

El radicalismo quedó habilitado para hacer una alianza, pero Vaca Narvaja ordenó celebrar los comicios en la UCR “a los fines de seleccionar los candidatos” a diputados nacionales, de conformidad a lo que fija la Acordada CNE 37/2025, que garantiza las internas en los partidos al no haber PASO este año. Según la oposición, “el único objetivo” del oficialismo “es frustrar el acto electoral” interno.

La conducción deloredista intentó el viernes –sin éxito– abrir una mesa de diálogo en Casa Radical para acercar a las partes, pero Más Radicalismo pegó el faltazo al conocerse la citación del juez electoral. Durante la semana pasada también se movió un emisario de De Loredo quien hizo contacto con Mestre, pero no logró desactivar el conflicto. “No fuimos porque lo consideramos fuera de tiempo e inoficioso”, señaló Martín Lucas (IR-Más Radicalismo) y renovó su crítica por las “dilaciones” del deloredismo. “Vamos a esperar la audiencia del día lunes y la resolución del juez”, dijo el alfonsinista aliado de Mestre en el frente anti-Milei.

“La vocación por imponer que tiene el oficialísimo partidario hace que el proceso interno esté empantanado. Han hecho un mamarracho jurídico buscando sólo el beneficio de una candidatura”, lanzó Rossi al apuntar los cañones contra De Loredo. La oposición rechaza de plano que se arrastre a la UCR de Córdoba a una alianza con La Libertad Avanza.

Fuego cruzado

Ante este escenario, Mestre advirtió “una responsabilidad que recae en la autoridad partidaria” referenciada en De Loredo y que lo propone como “el único candidato”. Algunos en Confluencia son de la idea de una revocatoria al presidente del partido, Marcos Ferrer, socio político del diputado nacional.

El referente opositor cargó duro contra la cúpula oficialista por “dilatar” los tiempos de las internas con el objetivo de “entorpecer” la selección de los candidatos. “Alguien se tiene que hacer cargo. Desde febrero se planteó la interna y han dilatado todo para no hacerla”, fustigó. “Nadie discute el resultado del Congreso, pero el órgano máximo no definió con quién aliarse. Hay que tener claro hacia dónde vamos. Nuestra propuesta era clara, no a La Libertad Avanza y no a los distintos peronismos llámense los K o lo del cordobesismo”, concluyó Mestre.

Desde el núcleo de poder, Alejandra Ferrero rechazó las críticas de la oposición interna. “¿Como podés decir que dilatamos, si ya se expresó el máximo órgano jurídico-político con una mayoría agravada y no reconocen eso? La Junta Electoral citó a una audiencia e impugnaron esa convocatoria. Es difícil dialogar o acercar posiciones cuando no van a las instancias partidarias que existían para eso, previo a la audiencia judicial”, argumentó la deloredista.

“Hubo un veedor judicial que constató lo sucedido y parece que hablamos distintos idiomas. Luego de ese Congreso debía abrirse una instancia de diálogo y se resisten a todo”, aportó la integrante de la plana mayor del Comité Provincia.

En plena fase de la judicialización de la interna, Vaca Narvaja tiene a su cargo desactivar esta bomba radical. La audiencia de este lunes será determinante para el fallo que vendrá ante una interna al borde del estallido con el “fantasma de Milei” revoloteando la Casa Radical y a 11 días del plazo fatal de la presentación de alianzas nacionales.