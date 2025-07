El INTI unió al PJ y a la oposición en el rechazo al decreto de Milei, pero se coló la campaña

La Unicameral emitió una clara señal de rechazo al decreto de Javier Milei que afecta la autonomía y el funcionamiento del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI). La declaración adoptada como Cámara unió en la "preocupación" a peronistas y opositores de las distintas expresiones, que van desde la UCR hasta la izquierda, pasando por el socialismo y los radicales alfonsinistas, ante el reclamo al gobierno libertario por la “transformación” del INTI.

Fue la fórmula que se aplicó para conjugar todas las voces, pero en la discusión en el recinto afloró el embate contra el modelo de gestión de Milei que busca "desguazar" al Estado. Los opositores más críticos denunciaron que el gobierno libertario quiere "vaciar”, “desmantelar” y hasta se acusó de “una virtual disolución” del organismo que cumple un rol fundamental en la articulación con las economías regionales. El único que salió en defensa de la administración central fue el liberal mileista Gregorio Hernández Maqueda.

El INTI, ¿en la cuenta regresiva hacia su desmantelamiento?

Fueron cuatro los proyectos en tratamiento que se compatibilizaron para unificar un pronunciamiento que se aprobó casi por unanimidad. Las iniciativas que motorizaron la demanda a la Nación responden a la autoría de Antonio Russo (HUxC), el socialista Matías Chamorro, el radical Dante Rossi (CC) y Luciana Echevarría (FIT-Unidad), y el bloque UCR, con diferentes matices en el tono de la crítica.

"La Legislatura de Córdoba expresa su preocupación por la decisión del Gobierno Nacional de transformar el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) en un organismo dependiente de la Secretaría de Industria y Comercio por medio del Decreto N° 462/2025, que elimina su autarquía e implica el cierre de 22 unidades de extensión en todo el territorio nacional", reza la primera parte de la declaración de la Unicameral.

Al hacer foco en los efectos del decreto, el Legislativo cordobés advirtió que esto "pone en riesgo a una institución clave para el desarrollo de la ciencia aplicada en nuestro país, así como la certificación de calidad y asistencia técnica a empresas del interior".

En el planteo dirigido a la administración Milei, que escucharon trabajadores del INTI presentes en la sesión, la Unicameral instó "a los legisladores nacionales por Córdoba a apoyar las iniciativas tendientes a retrotraer estas medidas".

En el debate

El primero en abrir fuego contra Milei fue el socialista Chamorro. El integrante de la bancada oficialista expresó su repudio “a la decisión de centralizar y degradar el INTI por medio del Decreto 462/2025, eliminando su autarquía, autonomía y federalismo”. "El INTI es una herramienta clave para la industria cordobesa y la vida diaria. La medida del gobierno nacional busca someter el organismo a la decisión de un burócrata en Buenos Aires, es antifederal y traerá muchas consecuencias negativas", remarcó.

Radiografía del decreto: así se reestructuran el INTI y el INTA

En su embestida, Rossi impugnó la reforma que "busca liquidar un instituto de prestigio" y centró su defensa en el rol del INTI "en acompañar a las pymes argentinas… robustece la cadena de valor", aseveró. El alfonsinista se pronunció en contra de la motosierra de Milei a toda costa. Se propone "reducir el Estado a la mínima expresión" bajo la variable de ajuste de los despidos de los trabajadores, cerró.

"Lejos de ser una medida administrativa menor, esta decisión representa un grave retroceso en materia de política industrial, científica y tecnológica", afirmó Russo y advirtió de su "impacto negativo" en la provincia.

El peronista de extracción sindical aseguró que "desguazar al INTI es renunciar a uno de los pocos organismos públicos que conjuga investigación aplicada, servicios tecnológicos, asistencia a la pyme y articulación con el aparato productivo nacional y regional".

Desde el FIT-Unidad, Echevarría denunció que "hoy el INTI está siendo desguazado". "Virtualmente disuelto", se quejó la opositora de izquierda al tiempo que alertó que “en esta degradación” a dependencia se le quita la personería jurídica. "Deja de existir", dijo la parlamentaria porque "pierde sus rasgos esenciales: autonomía, autarquía y federalismo".

En otro pasaje de su intervención, Echevarría no se privó en su crítica dirigida tanto al PJ y como al interbloque Juntos por el Cambio. "No alcanza solo con rechazar, sino hay que hacerse cargo de la responsabilidad que les cabe", aportó al recordarles que "le votaron la Ley Bases" en el Congreso.

En su discurso, Federico Alesandri cargó duro contra el cordobesismo llaryorista y la representación cambiemista por otorgarle "superpoderes" a "un loco con una motosierra que dice odiar al Estado", fustigó. "Le dieron las herramientas necesarias (vía también la Ley Bases) para que viniera el desguace del Estado", apuntó y negó de plano que esto sea "gobernabilidad".

En ese sentido, el peronista K demandó que "la política debe recuperar la coherencia". Su postura fue compartida -fuera de micrófono- por el oficialista Bernardo Knipscheer (pareja de Natalia de la Sota), quien no oculta sus diferencias en una interna pejotista que suma tensión, con miras a las Legislativas de octubre.

Fuego cruzado

En su defensa del INTI, el jefe del bloque oficialista Miguel Siciliano apuntó los cañones contra Rodrigo de Loredo por priorizar su alineamiento con el poder libertario. "No defendieron a la universidad, no defendieron a los productores cordobeses, no defendieron las retenciones, no defendieron la obra pública… nada. Están desesperados porque Milei los meta en la lista", arremetió.

Al meter el dedo en la herida de la áspera interna de la UCR, la espada llaryorista advirtió que hay dirigentes boina blanca “dispuestos a defender las banderas históricas del radicalismo”. Al respecto, aseveró que esos "correligionarios" rechazan el accionar de "un tipo que está dispuesto a entregar un partido de cien años por un lugar en la lista".

Siciliano también salió al cruce de la crítica de Alesandri que sumó volumen al ser compartida por Knipscheer. "Somos el gobierno de Córdoba que está dispuesto a acompañar al presidente en todo lo que necesite para que a la Argentina le vaya bien, pero estamos dispuestos a pararnos de manos cuando el presidente defina que se afecte a Córdoba", concluyó.

Desde la bancada radical no tardó en llegar el contragolpe. “Yo no sé si Miguel Siciliano tiene amnesia selectiva, es mala leche o simplemente es un mentiroso compulsivo", lo cruzó el deloredista Matías Gvozdenovich, quien aseguró que la UCR acompañó el reclamo de las universidades, a los jubilados y a los productores. "Dice que estamos en contra del campo, cuando acompañamos los pedidos de baja de retenciones, pero sobre todo nos opusimos al impuestazo que su gobernador LLaryora le metió al sector. Más de una vez le exigimos que les baje los impuestos", contraatacó.

“Habla de la desesperación de De Loredo por un lugar en la lista, pero él se convirtió en un hipócrita con cara de piedra con tal de encabezar la lista del peronismo. Pero quédese tranquilo, amigo: no creo que el gobernador le dé el gusto", declaró Gvozdenovich al devolver el golpe en medio del fuego cruzado.