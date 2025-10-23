Acusan a De Loredo de "no mover un dedo" en la campaña y Mestre apela al aparato para salvar la lista 3

Con la mirada puesta en las elecciones legislativas del domingo, las diferentes fuerzas políticas que compiten encaran sus cierres de campaña. La Lista 3-UCR de Ramón Mestre tendrá su mitin partidario esta tarde-noche en la explanada de la Casa Radical con toda la simbología roja y blanca detrás.

Junto a la militancia de capital, los "orgánicos y el núcleo duro de Confluencia, Mestre y sus socios de Más Radicalismo -que integran la lista "pura" radical- pondrán fin a la etapa proselitista que lo llevó al primer candidato a diputado nacional a recorrer los cuatro puntos cardinales de la amplia geografía cordobesa.

En busca del "voto Córdoba", Mestre apela al aparato partidario para darle forma a su performance electoral del domingo. Desde su círculo próximo señalan "de que entra" a la Cámara Baja. Muestran optimismo a la tropa. Mientras los deloredistas puros tiran por tierra esa posibilidad.

La interna radical nunca descansa. El núcleo duro de Rodrigo de Loredo "no movió un dedo" para la campaña de Mestre. La interna judicializada que terminó en una implosión dejó durísimas asperezas entre el ex intendente y el diputado que, según versiones, iría al gabinete de Javier Milei.

"Él solo no la va a jugar. Analizaría una propuesta si es parte de un gran acuerdo", señaló una voz del entorno del referente radical al aludir a un entendimiento que incluya a Mauricio Macri en una nueva configuración del gabinete del líder libertario.

Interna UCR

El deloredismo no le perdona a Mestre avivar la interna hasta la implosión. En el sprint final hay encuestas de todo tipo y para todos los gustos. Desde Confluencia insisten en que Mestre "llega". Dirigentes del interior tienen una versión negativa del escenario y voces del palo deloredista se muestran preocupados porque una baja performance no solo afectaría al cabeza de la Lista 3, sino que "se puede llevar puesta la marca (UCR)".

A esto se suma que los intendentes boina blanca hacen su propio juego. Nunca hubo un pronunciamiento orgánico del Foro que los agrupa expresando un apoyo a la Lista 3. No es un secreto a voces de que unos cuantos juegan para el cordobesismo llaryorista, aunque por lo bajo.

El mestrismo sumó fotos con intendentes y dirigentes de peso territorial en la campaña, pero no todos apuestan sus fichas al cabeza de la lista UCR. Los "orgánicos", muchos de ellos legisladores departamentales, dieron muestra de mover sus aparatos regionales para respaldar a la nómina radical.

El grueso de los intendentes y autoridades de circuitos en el interior provincial comprometieron que fiscalizarán el domingo, pero eso no implica una expresión de apoyo a Mestre. "Es un tema de transparencia para garantizar los comicios", aportó una voz radical.

Cierre de campaña

El primer candidato a diputado nacional de la Lista 3-UCR convocó a todos los radicales a sumarse a un "gran acto de cierre de campaña" en la explanada de la sede del partido en la estratégica esquina de Bv. San Juan y Vélez Sarsfield.

Será esta tarde, a partir de las 19 horas. Se estima que Mestre hable una hora después. El postulante apuntará su dura crítica contra las políticas de ajuste de Javier Milei, pero también desplegará su embate contra el cordobesismo de Martín Llaryora y Juan Schiaretti.

Bajo el leitmotiv de campaña "Voy a defenderlos allá en Buenos Aires y acá en Córdoba", el ex intendente aplicará su golpe al peronismo en el poder de la provincia.

"Mucho de lo que el peronismo le reclama al Gobierno Nacional no lo cumple en la provincia", dirá Mestre en su discurso encendido desde Casa Radical.

El primer candidato viene planteando que forma parte de la única lista no peronista y que el PJ cordobés va dividido en 5 propuestas que, en definitiva, no buscan defender a los cordobeses, sino que están condicionadas por el gobernador Martín Llaryora o por líderes del peronismo a nivel nacional como Sergio Massa y Cristina Fernández.

En su embestida contra el poder libertario, el radical sin peluca va a hacer foco en cómo las políticas impulsadas desde el gobierno libertario que encabeza Milei "deterioran el día a día de millones de argentinos", confió un mestrista.

"La gente está cansada de los discursos vacíos y de los gobiernos que prometen libertades, pero entregan el país", dirá quien encabeza la nómina de la UCR, que en la Boleta Única de Papel estará en el casillero 14.

Por último, Mestre le pedirá a los radicales de cada rincón de la provincia que "pongan en marcha esta maquinaria; porque cuando el radicalismo se pone en marcha todos sabemos lo que pasa: no lo para nadie".