San Pedro: Provincias Unidas se volvió oposición recién cuando a Milei le empezó a ir mal

Coti San Pedro, candidata a diputada nacional por Fuerza Patria, cuestionó el discurso del “voto útil” y aseguró que “Provincias Unidas no es oposición a Javier Milei”. Propuso construir una fuerza que “no negocie ni especule” para frenar el avance del Gobierno y “limitar su capacidad de daño”.

En Punto a Punto Radio (90.7), San Pedro preguntó si “sigue estando bien” haber aprobado el DNU 70 y la Ley Bases, y recordó la adhesión al RIGI. A su juicio, la polarización es “un artificio” que achica la pluralidad y tapa acuerdos.

“Provincias Unidas no es oposición a Milei, lo es ahora porque a Milei empezó a irle mal”

San Pedro remarcó que el discurso que presenta a Provincias Unidas como el único espacio capaz de enfrentar a La Libertad Avanza “es funcional al propio Milei”. “Esa dicotomía limita la participación y la pluralidad; y además desconoce que ellos no vienen siendo oposición a Milei —expresó—. Lo son ahora, porque a Milei empezó a irle mal.”

Según la dirigente, el desafío es tener una fuerza política “contundente, que no negocie ni especule y pueda frenar el daño del Gobierno en estos dos años que quedan”. “Tenemos que discutir cómo se toman las decisiones sobre Argentina —añadió—: si acá o en Estados Unidos. Fuerza Patria va a exigir que se tomen en nuestro país.”

La candidata criticó también al cordobesismo, al que definió como “un espacio que sigue mirándose a sí mismo”.

Dijo que las dos vertientes del oficialismo provincial “están dirimiendo su interna en unas elecciones generales, porque ambos votaron en contra de las PASO”.

“Hace doce años que Natalia de la Sota está en cargos públicos. Eso no representa ninguna novedad —cuestionó—. Y el Plan Primer Paso fue una de las políticas más precarizadoras de los jóvenes en Córdoba.”

San Pedro consideró que Fuerza Patria “priorizó la unidad para transformar el espacio y dejar atrás la vieja política alimentada por el cálculo electoral”.

“Fuerza Patria va a seguir construyendo una alternativa de gobierno para 2027”

“Más allá de cómo quede configurado el Congreso, Fuerza Patria va a seguir trabajando para construir la alternativa de gobierno para 2027”, planteó San Pedro.

La docente reafirmó que el espacio “nuclea diferentes trayectorias militantes y expresiones políticas que hoy se encuentran en un mismo frente electoral con una mirada de justicia social, soberanía política e independencia económica”.

También destacó la necesidad de “votar con esperanza y no con enojo”: “La democracia es esto. Hay que votar pensando en vivir mejor. Y esa esperanza, para mí, es Fuerza Patria,” cerró.