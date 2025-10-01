Vuelven los vuelos a Río Cuarto: Aerolíneas Argentinas retoma la ruta a Buenos Aires

Aerolíneas Argentinas restablecerá la conexión aérea entre Río Cuarto y Buenos Aires con tres frecuencias semanales. La medida, celebrada por autoridades, instituciones y empresarios, devuelve al sur cordobés una vía clave para el turismo, la producción, la educación y la salud.

Fechas y horarios confirmados

A partir del 1° de noviembre, se podrá viajar entre ambas provincias a través del Aeroparque Jorge Newbery (AEP). Los días de operación serán martes, jueves y sábados, con salidas desde Buenos Aires a las 11.30 y desde Río Cuarto a las 13.30. Por el momento, la tarifa inicial es de $109.000.

Un modelo de sostenibilidad para los vuelos

El esquema acordado repite el sistema vigente antes del cierre: Aerolíneas Argentinas exige que se cubra al menos el 80% de los asientos. Si la ocupación es menor, la Provincia cubrirá la diferencia. Si supera ese porcentaje, no hay aporte económico.

De esta forma, se busca garantizar la continuidad del servicio y consolidar la ruta en el tiempo.

Obras y reactivación del aeropuerto

La suspensión de los vuelos estuvo vinculada a trabajos de modernización en la pista y calles de rodaje del Aeropuerto de Las Higueras (LVW). Las mejoras no solo apuntaron al transporte comercial, sino también a la llegada de aeronaves militares como los F-16 a la unidad de mantenimiento de la Fuerza Aérea en Río Cuarto.

Con las obras concluidas, la terminal quedó nuevamente operativa para recibir vuelos regulares.

Impacto económico y productivo

Franco Suárez, intendente de Sampacho y presidente de la Comunidad Regional, subrayó la importancia del servicio para el sector productivo del sur cordobés. "Para toda la región es sumamente importante. Todo el sur provincial es beneficiario de este aeropuerto y de los vuelos. Las localidades vecinas, empresarios, locales, hacen uso de él. Y es importante promover el uso de estos vuelos para que queden, y para que aerolineas tome esto como una plaza productiva muy importante, con un potencial muy grande", comentó para Radio Universidad Nacional de Río Cuarto.

Una conexión clave para el sur cordobés

El intendente Guillermo De Rivas anunció oficialmente el regreso de la ruta, acompañado por representantes institucionales, la Universidad Nacional de Río Cuarto y la Comunidad Regional Río Cuarto, que nuclea a 29 municipios. Señala que el regreso de los vuelos es un paso fundamental para el desarrollo productivo, educativo y turístico de la región.

Desde la Universidad Nacional de Río Cuarto, la vicerrectora Nora Bianconi destacó que la suspensión había afectado actividades académicas con invitados nacionales e internacionales. “Para la universidad es muy importante, se nos abre un panorama mucho mejor”, remarcó.