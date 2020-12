Coronavirus en las fiestas: la "burbuja" que recomiendan médicos antes de celebrar en familia

A partir del día de Acción de Gracias, la tradicional festividad que se celebró en Estados Unidos el pasado jueves 26 de noviembre, se comenzó a registrar una disparada de casos de coronavirus positivos que alertó al mundo de cara a los festejos que tiene por delante en diciembre: Navidad y Año Nuevo.

En un año inaudito por la pandemia, las reuniones sociales han quedado relegadas en la Argentina y en el mundo, a pesar de las flexibilizaciones que a medida que se llegaba a los picos de contagio, la curva descendía y permitía, de a poco, volver a retomar algunas actividades en la nueva normalidad. Es en ese margen en el que cayó el festejo en Estados Unidos, donde el principal disparador de los nuevos contagios apunta a dichas reuniones sociales para celebrar aquel jueves pasado.

De cara a los próximos 24,25 y 31 de diciembre, el infectólogo que asesora al gobierno de Alberto Fernández en lo que respecta a las medidas sanitarias para prevenir el COVID-19, Eduardo López, detalló a PERFIL el método "burbuja" y lo recomendó para todas las familias que pretendan encontrarse a celebrar en tres semanas.

Se trata de una especie de cuarentena de 14 días previa a las fiestas que si cada miembro de la familia cumple, "minimizará en gran medida el riesgo de contagio". Si bien es un método que muchos ciudadanos aplicaron antes de visitar a familiares y/o personas de grupos de riesgo, las fiestas que se vienen implicarán reuniones masivas en todas las provincias y un potencial peligro que ya Estados Unidos anticipó en sus consecuencias.

"No creo que luego de las fiestas haya una explosión de casos en Argentina porque no es como en Estados Unidos que se utiliza el tren y avión como principal transporte para visitar a familiares que viven en otros estados. En Argentina suelen quedarse en las mismas ciudades y si bien hay traslados interprovinciales o de la ciudad al interior, no son la gran mayoría ni tampoco utilizan tanto transportes masivos para viajar", anticipó el especialista López.

No obstante, dejó una serie de recomendaciones que consideró primordiales para cuidarse "durante las fiestas, donde hay que cuidarse aún más que en los días previos".

"Para las fiestas hay que mantener el barbijo, tratar de tener mesas separadas para tener a los chicos y adolescentes separados, no compartir los vasos, solo sacarse el barbijo para comer, a pesar de que sean familiares. Usar el balcón, ventilar. Y si van a cantar que sea con el barbijo Y si tenés síntomas, no vayas a la fiesta", precisó el médico.

Para López, el método burbuja no es algo que se pueda aplicar como una política de Estado que se disponga mediante un decreto, sino una recomendación para que aplique cada familia.

Y enfatizó que el próximo riesgo de contagios será el verano, citando "lo que pasó en Europa, que la gente no respetó las medidas de distanciamiento, no usaron barbijo en las playas". "Es muy importante cuidarse en las vacaciones para evitar ese segundo brote que pasó por Europa", concluyó.

J.D. / CP