Detienen a tres mujeres que violaban la cuarentena: una escondida bajo una manta

Los múltiples operativos para controlar la circulación vehicular se repiten en Ciudad de Buenos Aires y Conurbano, en procura de desalentar con presencia policial a quienes se atreven a desafiar la cuarentena en plena pandemia por coronavirus, y en ese marco de operativos la Policía porteña dio con tres mujeres que se desplazaban a bordo de una camioneta, y no solo no tenían justificación para hacerlo, sino que quien manejaba no tenía registro válido y además una de ellas iba escondida en el asiento trasero bajo una manta.

Se las arrestó por violar el aislamiento social obligatorio dispuesto por el gobierno de Alberto Fernández, en el marco de la pandemia del Covid-19.

Según se indicó el hecho ocurrió en este viernes 10 de abril, uando el personal policial detuvo la marcha de una camioneta Mercedes Benz Sprinter ocupada a simple vista por dos mujeres, quienes no tenían permiso para circular en el marco del aislamiento obligatorio dispuesto para evitar la propagación del coronavirus.

Sin embargo, cuando los agentes revisaron el vehículo hallaron a una tercera mujer escondida entre unas mantas y comprobaron, asimismo, que la licencia de conducir utilizada era de una categoría inferior al vehículo que conducía.

En la causa interviene el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 11, a cargo del Dr. De Giorgi, quien dispuso la detención de las involucradas de 24, 28 y 30 años, su traslado a la Alcaidía 13 Bis y el secuestro del rodado.

*Con colaboración de Claudio Corsalini.

J.D.