Embarazo y coronavirus

Hernán Jensen*

En la actual pandemia por Covid-19 muchas mujeres embarazadas y sus familias se preguntan cuáles son los posibles riesgos durante la gestación. Por eso mismo, quiero aclarar que las embarazadas no son un grupo de riesgo, pero es un grupo susceptible. ¿Qué quiere decir esto? Que durante el embarazo no sería bueno enfermarse con Covid-19, aunque esto no les aumenta el riesgo a ellas, porque son un grupo etario joven.

Además, quiero llevar tranquilidad porque hasta ahora, en la literatura médica, salvo casos muy excepcionales, no ha habido casos reportados de transmisión vertical: de mamá a bebé intraútero o de transmisión por la vía del canal del parto.

En el Sanatorio Otamendi hemos adoptado medidas de seguridad al momento de las consultas, como también durante el parto. Hemos separado los lugares de ingreso, atención y circulación para que la embarazada no esté en contacto con pacientes con Covid-19 en todo su recorrido (ingreso, pasillos, ascensores o piso de internación). Además, para ambos, la atención se realiza cumpliendo todas las medidas recomendadas de distanciamiento y con tapaboca o barbijo en los pacientes, y con barbijo, lentes o máscaras de protección facial para los médicos. Si la embarazada tuviera Covid-19 será atendida en el piso específico para este tipo de pacientes y recibirá tratamiento según su condición epidemiológica.

Es fundamental que la embarazada respete las medidas de prevención para evitar el riesgo de contagio como: no ir a trabajar (el decreto gubernamental las exime); sólo salir para las consultas médicas mensuales de control, ecografías y estudios necesarios acordados con su médico; tratar de utilizar los medios electrónicos para transferirle a los médicos los estudios y otros datos personales; respetar el distanciamiento social de por lo menos 1 metro y medio y las medidas de higiene al igual que el resto de la población: lavado de manos, estornudar con el pliegue del codo, limpiar los objetos con frecuencia, airear los ambientes, no compartir vajilla ni efectos personales con otros convivientes.

Además, en lo posible, evitar el uso de transporte público o utilizarlo, pero respetando la distancia social y uso del tapaboca. También se recomienda llevar alcohol en gel y en cada lugar a donde se concurre, lavar las manos con agua y jabón cada 20 minutos.

Estamos para ayudarlos, consulte ante cualquier duda que pueda surgir.

*Dr. Jefe del Servicio de Obstetricia del Sanatorio Otamendi.