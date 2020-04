"Salir de la cuarentena con miedo solo creará más caos"

por Claudio Corsalini

La paulatina apertura de la cuarentena a partir del próximo lunes 13 puede traer aparejadas ciertas reacciones, tal vez inesperadas o no, de los argentinos tras el aislamiento social obligatorio decretado por el presidente Alberto Fernández el pasado 20 de marzo.

En relación con estas reacciones de la sociedad, PERFIL habló con Eduardo De Rosa, psiquiatra y presidente de la Asociación Argentina de Violentología.

“Cuando se abra la cuarentena, que estimo será progresiva, se esperan reacciones sociales tanto en lo individual como en lo colectivo, con escenarios muy disímiles entre sí”, explicó De Rosa. “En las personas se verán reacciones exageradas, con defensas semiparanoides, tales como evitar el contacto con los otros de manera sobreactuada, insultos para quien se hace test o están cerca de personas infectadas con el Covid-19, como ocurrió en el consorcio de la calle Amenábar al 1500. Pero también habrá personas que negarán la situación y que, con el correr de los días, sus actitudes llevarán a perder todo lo ganado hasta el momento con la cuarentena. Habrá personas con defensas muy exageradas y otras que volverán a su ritmo normal negando todo lo que ocurre, con el riesgo que ello conlleva. No hay que esperar una respuesta distinta a lo que se vivió este viernes”, aseguró.

“Otro escenario que puede darse será el de como si hubiese terminado una guerra. Es decir, celebrando y juntándose con amigos y vecinos. Negar la situación desde cierta banalidad que puede derivar en un efecto nocivo muy importante”, aseguró De Rosa.

Respecto de los temores que pueden tener las personas a la hora de salir a la calle, De Rosa señaló que “el miedo no generará más responsabilidad en las personas, solo creará más caos. El miedo hace negar la existencia del fenómeno. Con los días la gente irá perdiendo el temor, se va a relajar, y volverá a sus costumbres habituales. Esta situación puede generar un rebrote muy importante de contagios. Pasó en China y, en alguna medida, en Italia”, afirmó el especialista.

“Al principio se hizo una gran sobreactuación de la cuarentena, pero con el correr de los días la situación se fue relajando, la gente pedía salir, buscaban cualquier excusa para salir, y así se llegó al caos que se vivió el viernes. En este caso, y después de lo vivido este viernes, habrá que estar atento a la curva de casos en 15 o 20 días”, agregó.

En relación con las medidas de higiene recomendadas por la autoridad sanitaria a fin de evitar la propagación del virus, De Rosa afirmó que no cree que se mantendrán. “Es más factible que las personas nieguen la situación de la cuarentena y que prioricen su situación particular. Todos somos muy individualistas. La gente en su mayoría no tiene conciencia colectiva. Prima el pensamiento mágico en lugar del pensamiento racional. La falta de normas puede dominar todo el escenario de la poscuarentena”, concluyó.