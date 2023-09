"El Juicio" ganó el Ojo Pez en el Festival Internacional de Cine de Entre Ríos

La película El Juicio, basado en el Juicio a las juntas militares se impuso por decisión del público que la vio este sábado 9 de septiembre en la sala principal del Centro Provincial de Convenciones de la ciudad de Paraná como la mejor película en la categoría "Cine por entrerrianxs" en el Festival Internacional de Cine de Entre Ríos.

Con más de mil espectadores que desfilaron por la alfombra roja del FICER el encuentro del cine entrerriano, regional, nacional e internacional terminó a pura política, como lo fueron las proyecciones y las charlas entre los participantes, que destacaron la importancia del rol del estado en la producción cinematográfica. El discurso central de la ceremonia de entrega de premios fue de la diputada Carolina Gaillard, mentora del festival y ex Secretaria de Cultura y Turismo de Entre Ríos, bajo cuya gestión se originó el FICER.

"A cuarenta años de democracia, estamos muy cerca de un momento electoral donde hay que decidir-dijo la diputada-. Si queremos que haya continuidad del FICER, tenemos que votar para que haya gobernantes que le den continuidad a las políticas culturales que hablan de un estado presente, al lado de los trabajadores de la cultura, al lado de los artistas para que podamos seguir teniendo arte y poder construir pensamiento crítico. A cuarenta años de democracia necesitamos construir más cine, más pensamiento crítico y necesitamos hablarle a nuestra sociedad de que en esta elección se debate 'democracia o autoritarismo' y en eso tenemos que pensar todos cuando vayamos a decidir. Lamento politizar esta entrega de premios pero creo que es necesario", cerró su breve discurso que encendió los aplausos de todos los asistentes.

FICER: premiaron a las películas "La sombra del gallo" y "Jesús López"

A su tiempo, Eduardo Crespo, director de las últimas dos ediciones del festival, dejó sus sensaciones. "Me voy supercontento... Empecé cansado, porque fue un año de mucho trabajo y creo que uno deja un montón de cosas personales, inquietudes personales con mis proyectos, pero ver lo que pasa con el festival, ver a la gente que sale de las salas de ver películas que uno quiso compartir con el público entrerriano, verlas contentas, ver que se arman mesas de debate y salen reflexiones sobre lo que estamos viviendo, sobre pensarnos como cineastas, como hacedores de la cultura de este país, me llena de alegría", explica.

"También me llena de alegría ver cómo estamos trabajando en la formación de niños y niñas que ven por primera vez una película, que vieron a Charles Chaplin, a Buster Keaton, que son niños que quizá no tengan acceso al cine, y acá lo pueden ver de forma gratuita. Eso como política pública me parece buenísimo, y ser parte de eso, ocuparme de hacer jugar todo eso para la gente, me reconforta muchísimo", define y se ilusiona con una sexta edición. "Creo que está recontra instalado, pero creo que en una nueva edición hay que darle más aire, está muy concentrado y queremos que crezca, que sean más días para que las películas puedan verse en diferentes momentos y que la gente pueda tener al menos dos horarios para ver cada película, que no se pisen, que haya talleres que puedan extenderse en el tiempo", explica Crespo.

El Ojo de Perfil en el Festival Internacional de Cine de Entre Ríos

Las películas premiadas en el FICER

Sección Cine Nacional en competencia: Crónicas de un exilio, de Micaela Montes Rojas y Pablo Guallar.

Mención especial: Trenque Lauquen de Laura Citarella.

Sección en Competencia para Cortometrajes Entrerrianos, fue para Pescantora, de Fabio Marcelo Bonell.

Menciones especiales para Las Cascos, de Verónica Moreira, Sara Van Dembroucke, Julián Rearte y Fernanda Álvarez e Insomnio de Milagros Rocha.

Premio Ojo Pez en la categoría Cine Internacional: Afire, de Christian Petzold

Cine Nacional: Crónicas de un exilio, de Pablo Guallar y Micaela Montes Rojas

Panorama Regional: Tres Cosas Básicas, de Francisco Matiozzi Molinas.

Cine por Entrerrianxs: El Juicio, de Ulises de la Orden

Cortometraje Entrerriano: A Bailar, de Sara Van Dembroucke.

Premios paralelos en el FICER

Cine.ar otorgó un premio especial para la sección de Cortometrajes Entrerrianos a Hotel Gran Victoria de Ricardo “Jaimo” Jaimovich.

El Fondo Nacional de las Artes (FNA) otorgó un premio al Mejor Cortometraje Entrerriano para Pescantora de Fabio Marcelo Bonell.