Festejando el cumpleaños de Fassbinder desde casa

Raúl Zolezzi

Como es ya costumbre mundial desde la aparición de la pandemia del Covid19 y de la instauración de las diversas cuarentenas, muchas instituciones culturales han puesto a disposición de todo público y en forma gratuita sus contenidos multimedia. Esto resultó en un aumento de la oferta de entretenimiento on demand que parece no tener límites ni fronteras. Siguiendo esta línea, el Goethe Institut ofrece, con sólo loguearse en su página y hasta el 30 de junio, una cuidadosa selección de 23 películas alemanas –de diez de las cuales cuentan con subtítulos en castellano y el resto en inglés y/o francés– realizadas entre 1964 y 2019. Además del extenso período –casi medio siglo– comprendido en el ciclo, los diferentes géneros y temas permiten acercarse a lo más variado del “nuevo” (y no tanto) cine alemán.

Desde una particular versión de La gaviota de Chejov y de Tarde de Angela Schanelec, hasta una documentada visión de la arquitectura de Pier Luigi Nervi (1891-1979), inventor, maestro de las estructuras de concreto y el “arquitecto de arquitectos” del siglo XX, pasando por la moral en la 2da. Guerra en El capitán de Robert Schwentke, el feminismo y la gentrificación en El largo verano de la teoría de Irene von Alberti y la inmigración en Porque soy más bella y El viaje de Naomi, ambas de Frieder Schlaich. La oferta es más que atrayente e incluye, en la programación sin subtítulos en nuestro idioma, dos películas producidas en la RDA.

Por otra parte y recordando los 75 años del nacimiento de Rainer Werner Fassbinder se podrán ver Los 120 días de Bottrop (La última película del nuevo cine alemán) de Christoph Schlingensief realizada en 1997 con los “sobrevivientes” del elenco de Fassbinder y especie de canto del cisne sobre su obra, y el documental –una verdadera joya, pero con subtítulos en inglés– Fassbinder. Lieben ohne zu fordern (Fassbinder. Amar sin exigencias) de Christian Braad Thomsen. Este cineasta danés, también periodista, le realizó a Fassbinder, a lo largo de su corta vida, ocho extensas entrevistas: desde 1969, minutos después de la silbada y abucheada presentación en la Berlinae de su primer largometraje, El amor es más frío que la muerte, donde comenzaron una profesional amistad, hasta el rodaje de Lili Marlene, en 1980. Resulta imprescindible comentar que todas ellas están incluidas en el libro Fassbinder por Fasbinder. Las entrevistas completas, publicado por Cuenco de Plata con traducción de Ariel Magnus.

El documental de Baad Thomsen y esta verdadera joya editorial se articulan y completan para dar cuenta de toda la trayectoria como actor, dramaturgo, director de escena y cineasta, de uno de los artistas más importantes del siglo XX. Resultará, para quien se aventure entre las imágenes y se pierda entre las más de 500 páginas del libro, mucho más que el repaso de una obra descomunal –que abarca mas de 40 películas y 15 piezas teatrales escritas y/o dirigidas y guiones– sino, tal vez, una forma de iniciación personal o, por el contrario, una tarea distanciada que permite reconocernos en aquello que pudo haber sido. La última entrevista es realizada y filmada por el actor Dieter Schidor, el 9 de junio de 1982: Fassbinder moriría la noche siguiente.