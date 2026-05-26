“Imperfectamente Humanos” llevó a Rock & Pop a ser reconocida en los prestigiosos New York Festivals Radio Awards

La histórica emisora argentina Rock & Pop volvió a posicionarse en el escenario internacional tras recibir un importante reconocimiento en los prestigiosos New York Festivals Radio Awards gracias a su campaña “Imperfectamente Humanos”, distinguida con un Finalist Diploma en la categoría Station Promotion / Open & ID Promotion.

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El certamen, considerado dentro de la industria audiovisual y sonora como los llamados “Óscar de la radio”, premia cada año a las producciones más innovadoras y destacadas del mundo vinculadas a la radio, el podcasting, el periodismo y el storytelling sonoro. La distinción obtenida por la emisora argentina representa un reconocimiento internacional reservado para aquellas piezas que logran alcanzar la etapa final de evaluación entre cientos de producciones provenientes de distintos países.

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“Imperfectamente Humanos”, la campaña que llevó a Rock & Pop al escenario internacional

La campaña premiada buscó reflejar la identidad histórica de la emisora a través de una propuesta sonora experimental y artística, apostando a nuevas formas de comunicación radial sin perder el espíritu disruptivo que caracterizó a la radio desde sus inicios.

La dirección creativa estuvo a cargo de Julián Etchevarría, mientras que la coordinación artística fue realizada por Martín Codini. El guion y el diseño sonoro fueron desarrollados por Alejandro Cerviño y Germán Arrieta, con locuciones de Pablo Matus y Carolina Odena.

Según destacaron desde la emisora, la producción intentó condensar la esencia de Rock & Pop mediante una narrativa sonora contemporánea, apoyada en la identidad emocional, la experimentación artística y el lenguaje propio de la radio moderna.

El reconocimiento posicionó a Rock & Pop dentro de la selección global de contenidos sobresalientes elegidos por el jurado del festival, integrado por referentes internacionales de la industria radial y audiovisual.

Qué son los New York Festivals Radio Awards

Los New York Festivals Radio Awards son uno de los galardones más prestigiosos de la industria sonora a nivel mundial. Cada edición reúne producciones de radio, podcasts, periodismo narrativo y piezas de audio provenientes de distintos continentes, evaluadas por especialistas internacionales.

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El certamen pone especial atención en la creatividad, la calidad artística, la innovación técnica y la capacidad narrativa de las producciones. Dentro del universo radial, alcanzar una nominación o un diploma finalista implica ingresar a una elite de contenidos destacados a nivel global.

En esta edición, el jurado valoró especialmente aquellas propuestas capaces de construir experiencias inmersivas y conectar emocionalmente con las audiencias mediante nuevos formatos de expresión sonora.

Rock & Pop y una identidad que marcó a la radio argentina

El reconocimiento internacional también volvió a poner en escena la historia de Rock & Pop, una de las emisoras más emblemáticas de la radiofonía argentina.

La radio nació en 1985, en pleno clima de apertura cultural tras el regreso de la democracia, y rápidamente revolucionó el lenguaje radial con un estilo más descontracturado, cercano y transgresor frente a la estructura tradicional que dominaba los medios de la época.

Con el paso de los años, la emisora se convirtió en una referencia cultural para varias generaciones gracias a programas que marcaron una época y modificaron la forma de hacer radio en el país.

Entre los ciclos más recordados aparece “Malas Compañías”, conducido por Eduardo de la Puente y Mario Pergolini, que introdujo un tono más informal y directo, eliminando la distancia clásica entre el conductor y el oyente.

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Otro de los programas emblemáticos fue “Aquí, Radio Bangkok”, creado por Lalo Mir, Douglas Vinci y Bobby Flores, un ciclo que llevó el humor, la sátira y la experimentación radial a niveles inéditos para la época.

Una emisora con pasado, presente y proyección internacional

El pasado 23 de enero de 2026, Rock & Pop celebró 41 años al aire consolidada como una de las radios más influyentes de la Argentina.

Actualmente, figuras como Beto Casella, Martín Ciccioli, Gonzalito Rodríguez, Bobby Flores y Alejandro Cerviño forman parte de su programación actual.

La distinción obtenida en Nueva York fue interpretada dentro de la industria como una señal del potencial de la radio argentina para competir en escenarios internacionales a través de propuestas innovadoras y de fuerte identidad cultural.

Lejos de representar un punto de llegada, el premio aparece también como una plataforma para que la emisora continúe explorando nuevos formatos narrativos y experiencias sonoras en un ecosistema mediático cada vez más global y digital.