Juliana Cortes, Javier Girotto y Adrián Iaies: el Festival de Jazz de Córdoba ofreció conciertos gratuitos y experiencias culturales

La programación incluyó artistas consagrados, nuevas propuestas y actividades abiertas que promovieron la formación musical. Al mismo tiempo, impulsó la economía local y fortaleció el turismo cultural, consolidando a la provincia como un destino clave del género musical en Latinoamérica.

El 16° Festival Internacional de Jazz de Córdoba
Participaron cerca de 200 músicos nacionales e internacionales, consolidando al evento como el más importante de jazz en Argentina | Ronda Comunicación

La 16ª edición del Festival Internacional de Jazz, organizada por la Agencia Córdoba Cultura, consolidó a Córdoba como un destino cultural y turístico de referencia, reconocido por su tradición en festivales y eventos musicales. A lo largo de trece días, la provincia vibró al ritmo del jazz con una programación de clase mundial que reunió a más de 200 músicos y ofreció unos 20 conciertos gratuitos en distintos escenarios de la capital y del interior provincial.

Acompañado de artistas consagrados y nuevas propuestas, se convirtió en uno de los encuentros de jazz más importantes de Argentina y la región, con destacados como el bandoneonista italiano Javier Girotto y su proyecto Aires Tango; el saxofonista francés Baptiste Herbin; y el pianista polaco Adam Pierończyk. Desde América Latina participaron el saxofonista Marcelo Martins y la cantante Juliana Cortes (Brasil), junto al pianista Orión Lion (Chile).

Destacando la fusión global, el dúo formado por Alon Farber (Israel) y Jorge Pérez-Albela (Perú) combinó ritmos de distintas tradiciones, mientras que el jazz argentino brilló con referentes como Adrián Iaies, el dúo Julio Goytia–Rony López y Noise Jazz Merlo. Córdoba aportó figuras locales como Horacio Burgos, Gustavo Lorenzatti y Héctor Tortosa, junto a bandas como Small Jazz Band y La Colmena Big Band, reforzaron el talento emergente de la provincia.

El 16° Festival Internacional de Jazz de Córdoba
La edición 2025 superó notablemente la asistencia de la edición anterior, que fue de más de 20.000 personas
El 16° Festival Internacional de Jazz de Córdoba
La diversidad de géneros y formatos exhibidos busca transformar el festival en un espacio permanente de diálogo entre artistas y público

La iniciativa del festival buscó acercar la música a toda la provincia, realizando conciertos en espacios emblemáticos de la capital, como el histórico Teatro Libertador San Martín, el Teatro Real, el moderno Centro Cultural Córdoba y la Capilla del Paseo del Buen Pastor, involucrando además a jóvenes talentos locales. Allí, localidades como Capilla del Monte, Río Cuarto, La Cumbre y San Francisco también recibieron presentaciones de alto nivel, consolidando el alcance provincial.

Además de los conciertos, se organizaron intervenciones urbanas que llevaron el jazz a las calles, combinando música, danza y exposiciones de autos antiguos. También se desarrollaron talleres y espacios de formación con músicos y directores artísticos de renombre, promoviendo el intercambio de conocimientos y fortaleciendo la comunidad del jazz.

Cómo impacta turísticamente el Festival Internacional de Jazz de Córdoba

El festival reunió a más de 25 mil personas, entre melómanos, turistas y curiosos, generando un importante impacto económico y cultural en la provincia. Atraída por la oferta cultural, la llegada de visitantes incrementó la ocupación hotelera, favoreció a la gastronomía y dinamizó los comercios locales, mientras que los conciertos gratuitos, intervenciones urbanas y talleres musicales consolidaron a Córdoba como un polo artístico de vanguardia.

Con paisajes encantadores, una amplia oferta de alojamiento y una agenda cultural diversa, Córdoba ofreció a los visitantes un plan completo que combinó música, gastronomía y turismo, fortaleciendo la economía local y reafirmando su reputación como “Tierra de Festivales”. La provincia se posiciona así como un destino imperdible para los amantes del jazz, atrayendo tanto a público argentino como internacional y potenciando el intercambio cultural y artístico.

