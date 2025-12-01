La 16ª edición del Festival Internacional de Jazz, organizada por la Agencia Córdoba Cultura, consolidó a Córdoba como un destino cultural y turístico de referencia, reconocido por su tradición en festivales y eventos musicales. A lo largo de trece días, la provincia vibró al ritmo del jazz con una programación de clase mundial que reunió a más de 200 músicos y ofreció unos 20 conciertos gratuitos en distintos escenarios de la capital y del interior provincial.

Acompañado de artistas consagrados y nuevas propuestas, se convirtió en uno de los encuentros de jazz más importantes de Argentina y la región, con destacados como el bandoneonista italiano Javier Girotto y su proyecto Aires Tango; el saxofonista francés Baptiste Herbin; y el pianista polaco Adam Pierończyk. Desde América Latina participaron el saxofonista Marcelo Martins y la cantante Juliana Cortes (Brasil), junto al pianista Orión Lion (Chile).

Destacando la fusión global, el dúo formado por Alon Farber (Israel) y Jorge Pérez-Albela (Perú) combinó ritmos de distintas tradiciones, mientras que el jazz argentino brilló con referentes como Adrián Iaies, el dúo Julio Goytia–Rony López y Noise Jazz Merlo. Córdoba aportó figuras locales como Horacio Burgos, Gustavo Lorenzatti y Héctor Tortosa, junto a bandas como Small Jazz Band y La Colmena Big Band, reforzaron el talento emergente de la provincia.

La edición 2025 superó notablemente la asistencia de la edición anterior, que fue de más de 20.000 personas

La diversidad de géneros y formatos exhibidos busca transformar el festival en un espacio permanente de diálogo entre artistas y público

La iniciativa del festival buscó acercar la música a toda la provincia, realizando conciertos en espacios emblemáticos de la capital, como el histórico Teatro Libertador San Martín, el Teatro Real, el moderno Centro Cultural Córdoba y la Capilla del Paseo del Buen Pastor, involucrando además a jóvenes talentos locales. Allí, localidades como Capilla del Monte, Río Cuarto, La Cumbre y San Francisco también recibieron presentaciones de alto nivel, consolidando el alcance provincial.

Además de los conciertos, se organizaron intervenciones urbanas que llevaron el jazz a las calles, combinando música, danza y exposiciones de autos antiguos. También se desarrollaron talleres y espacios de formación con músicos y directores artísticos de renombre, promoviendo el intercambio de conocimientos y fortaleciendo la comunidad del jazz.

Cómo impacta turísticamente el Festival Internacional de Jazz de Córdoba

El festival reunió a más de 25 mil personas, entre melómanos, turistas y curiosos, generando un importante impacto económico y cultural en la provincia. Atraída por la oferta cultural, la llegada de visitantes incrementó la ocupación hotelera, favoreció a la gastronomía y dinamizó los comercios locales, mientras que los conciertos gratuitos, intervenciones urbanas y talleres musicales consolidaron a Córdoba como un polo artístico de vanguardia.

Con paisajes encantadores, una amplia oferta de alojamiento y una agenda cultural diversa, Córdoba ofreció a los visitantes un plan completo que combinó música, gastronomía y turismo, fortaleciendo la economía local y reafirmando su reputación como “Tierra de Festivales”. La provincia se posiciona así como un destino imperdible para los amantes del jazz, atrayendo tanto a público argentino como internacional y potenciando el intercambio cultural y artístico.

