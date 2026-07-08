Los debates ocultos del Congreso de Tucumán por el proyecto de imponer una monarquía incaica

En julio de 1816 y en el seno del Congreso de Tucumán, se dieron debates secretos y profundas tensiones políticas que amenazaron con fracturar el reciente consenso revolucionario. Las distintas propuestas alternativas gubernamentales revelaron una faceta compleja de la emancipación.

Según las actas de sesiones reservadas a las que accedió Perfil, el eje de la discordia fue el plan para establecer una monarquía constitucional, impulsada de forma decidida por Manuel Belgrano y respaldada a la distancia por otros líderes de la gesta patriótica.

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El creador de la bandera expuso su proyecto el 6 de julio ante los diputados, argumentando que las potencias europeas miraban con recelo a las repúblicas tras la restauración borbónica. La alternativa era coronar a un descendiente de los Incas para facilitar el inmediato reconocimiento internacional.

La iniciativa sumó el apoyo estratégico de José de San Martín, quien desde Cuyo presionaba epistolarmente a los congresistas para definir el sistema de gobierno de manera urgente. El Libertador sostenía que un rey inca unificaría las provincias y atraería el apoyo masivo de las poblaciones del Alto Perú.

Sin embargo, el proyecto encendió las alarmas de la élite porteña, que temía perder la hegemonía política y económica de Buenos Aires frente a un eje andino desplazado hacia el norte, con capital sugerida en la histórica ciudad de Cuzco.

La Casa de Tucumán

El principal detractor en el recinto fue el diputado porteño Tomás de Anchorena. En sus escritos posteriores, el legislador dejó asentada la profunda resistencia de las clases altas del puerto frente a la idea de subordinarse a un soberano de los pueblos originarios.

Anchorena inmortalizó su rechazo con una polémica y despectiva frase, negándose a ser gobernado por lo que denominó un "rey de la casta de los chocolates". Este argumento de fuerte tinte racial clausuró la posibilidad de un entendimiento rápido entre las delegaciones.

El choque ideológico desatado por la propuesta de la monarquía incaica de Belgrano empantanó las deliberaciones del congreso durante semanas. Mientras las provincias norteñas apoyaban la moción, los representantes de Buenos Aires implementaron maniobras dilatorias para desgastar el proyecto.

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El plan monárquico finalmente fracasó debido a la imposibilidad de consensuar un candidato dinástico indiscutido. El pretendiente más firme, Juan Bautista Túpac Amaru, se encontraba anciano y debilitado tras pasar décadas en una prisión colonial.

La ausencia de una definición constitucional inmediata debilitó la cohesión de las provincias y aceleró el estallido de las guerras civiles entre unitarios y federales, ensangrentando el territorio nacional durante las décadas posteriores.