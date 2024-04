Kylian Mbappé se ganó la reputación de ser un jugador que aparece en las ocasiones importantes y en los partidos de peso, pero tuvo una gris actuación este miércoles cuando el Paris Saint-Germain cayó ante el Barcelona en el partido de ida de los cuartos de final de la Champions League por 3 a 2.

Ousmane Dembélé y Vitinha marcaron los goles del equipo parisino en la derrota de local en el Parque de los Príncipes. Si quieren remontar, necesitarán que Mbappé esté en su mejor momento el próximo martes en Montjuic, lo cual implicaría un pase directo a las semifinales de la competencia. Si se da, sería la tercera vez en 13 años que el club lo logre desde la transformadora compra de la institución por parte de Qatar.

Al final del partido, los periodistas le preguntaron al técnico Luis Enrique por el rendimiento de la estrella gala. "No hablo de jugadores individuales después de un partido, especialmente después de una derrota. Hablo del equipo, de mi trabajo. Hay muchas cosas que mejorar. El entrenador es, por supuesto, el máximo responsable y así lo acepto", se limitó a responder.

Kylian Mbappé no tuvo un buen partido en la derrota del PSG contra Barcelona

Autor de 39 goles con su club esta temporada, Mbappé fue calificado de "invisible" contra el Barcelona por Le Parisien, que señaló que solamente logró tres intentos de gol durante el partido, ninguno de los cuales inquietó al arquero alemán Marc-André ter Stegen. El diario L'Equipe calificó su rendimiento con un 3 y expresó que "no tomó buenas decisiones". Desde el Canal+, el periodista Habib Beye lo trató de "extinto" e "infelíz".

Ruido: Mbappé se irá cuando terminé la temporada y lo acusan de desinterés

El manejo de Luis Enrique con Mbappé en las últimas semanas también es objeto de debate, dado que el jugador de 25 años solo completó 90 minutos en uno de los siete partidos ligueros del PSG desde que le informó al club de sus planes de marcharse cuando terminé su contrato, al final de la temporada. El diario Marca, uno de los más renombrados de España, aseguró hace un mes que ya había rubricado su firma con el Real Madrid.

Samir Nasri, ex jugador de la selección de Francia, opinó: "No creo que haya tenido nada que ver con su falta de tiempo de juego. Tuve la impresión de que no estaba interesado". Pero agregó, sin embargo, que el equipo necesita a su delantero como el agua. "Sin él, el PSG no puede hacer nada. Necesitan que Mbappé esté en su mejor momento si quieren clasificarse", analizó.

El crédito también debería ser para la defensa del Barcelona, que anuló al delantero todo el partido. Jugando por la izquierda, Mbappé se enfrentó a Jules Kounde, su compañero en Francia, como lateral derecho del Barça, con el uruguayo Ronald Araujo como relevo. "Creo que hicimos un muy buen trabajo al detener al Paris Saint-Germain, no solo a Mbappé", dijo el técnico del Barça, Xavi Hernández.

Con todo, el partido de Champions del miércoles terminará siendo el último de Mbappé con el PSG en el Parque de los Príncipes si no pueden dar vuelta el resultado en España. Hasta ahora, la gloria del torneo le ha resultado esquiva: en sus siete temporadas en el equipo, lo más cerca que han estado en ese tiempo fue la derrota ante el Bayern de Múnich en la final de 2020.

Sin embargo, quizás Mbappé solamente tuvo una mala noche. Después de todo, se trata del mismo jugador que marcó un espectacular hat-trick en la final del Mundial de 2022 contra Argentina, donde forzó los penales casi en soledad.

AFP / Gi