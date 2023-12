Marcelo Culotta: “Tenemos la decisión política y la planificación que nadie tuvo”

—¿Por qué la gente de San Lorenzo debería elegirte como presidente del club?

—Tenemos el conocimiento y la capacidad para resolver los problemas que tiene San Lorenzo. El cambio de modelo de gestión de gobierno que vamos a implementar desde el primer día se verá rápidamente mediante un proceso planificado por los equipos de trabajo que tenemos. En lo personal voy a dar todo para que San Lorenzo sea un club modelo en permanente crecimiento. No hay nada más allá para mi. El objetivo es engrandecer a la institución en lo deportivo e institucional. Lo hice estando desde afuera y quiero hacerlo desde adentro como presidente.

—¿Cuáles serían tus primeras medidas en el club y en el fútbol profesional?

—Una auditoría económica financiera integral e ir por los 8.127 metros cuadrados de Avenida La Plata y la conformación del plantel profesional de fútbol. Concretar la continuidad de Rubén Insua junto a todo su cuerpo técnico. Se lo hicimos saber en la reunión que tuvimos en las últimas horas. Nos comentó qué refuerzos necesita y lo vamos a cumplir. Vamos a tener un Consejo de Fútbol donde trabajaremos en conjunto dirigentes y ex futbolistas. En el fútbol juvenil queremos darle lo que les falta que es infraestructura y demás herramientas que desde hace años carece nuestro club. Por la parte técnica, tuvimos varias reuniones con Fernando Beron y en la parte de infraestructura estamos trabajando para adquirir un predio para la primera y la reserva que le permita al fútbol juvenil y de inferiores contar con más campos de juego. Los deportes federados y la ciudad deportiva también es muy importante históricamente en San Lorenzo. Conocemos sus necesidades y sus padecimientos durante las diferentes gestiones que dejaron librada a su suerte a las diferentes disciplinas y eso con nosotros no va a pasar. Vamos a darle lo que necesitan desde el apoyo económico hasta lo logístico para que tengan un desarrollo pleno y eso se hace estando presentes como dirigentes y no abandonando un lugar con un potencial grandísimo como la Ciudad Deportiva, la cual sufre la desidia hace años. La planificación de nuestra gestión es de cuatro años, en los que vamos a lograr una renovación y modernización de las diferentes instalaciones de ese lugar.

—Hay un consenso entre los cuatro candidatos y es que se necesitaría, para los primeros meses de gestión, una inyección económica para atravesar la crisis particular y general. ¿Cómo lo lograrías?

—Vamos a llevar adelante una auditoría que nos permita saber dónde está parado San Lorenzo para poder informar a los socios. A partir de lo que encontremos, si fuera necesario llevaremos a la Justicia a los dirigentes que a nuestro entender vaciaron el club y lo dejaron en una situación angustiante, con un pasivo solo de la parte judicial en casi 20 millones de dólares. Además vamos a inyectar una importante suma de dinero para poder salir desde el primer año de esta situación, con un ordenamiento de la economía y las finanzas del club aumentando todos los activos corrientes que tiene la institución acercando empresas de primer nivel para el sponsoreo. De eso se está ocupando el vice primero Alejandro Tamer, fundador de una de las empresas de turismo más importantes de Latinoamérica, Despegar, y quien tiene un gran recorrido empresarial. También sumar 20.000 socios más, en una primera etapa, que le darán un ingreso genuino y vamos a defender el patrimonio del club como no lo hizo el oficialismo, cuando tengamos compra venta de jugadores del plantel profesional.

—¿Qué plan tenés para Avenida La Plata?

—Desde hace 18 años estoy trabajando y militando esta causa y conozco cada suceso y más cómo se la utilizó para las elecciones desde 2013 a la fecha. Nosotros tenemos la decisión política y la planificación que nadie tuvo hasta ahora. Desde el primer día vamos a negociar los 8.127 m2 que faltan adquirir para construir el estadio que San Lorenzo y sus hinchas merecen, un estadio para 50.000 personas. Sin eso, hablar de planos es una falta más de respeto a los socios, como también vamos a modificar el fideicomiso antipopular que aprobaron por unanimidad en Comisión Directiva y que no permite aportes menores a los dos millones de pesos. Al mismo tiempo estamos trabajando con un equipo de arquitectos y Enrique Lombardi, de gran experiencia en la construcción de estadios.