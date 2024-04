Xabi Alonso, el técnico furor en Alemania, sueña con otro "milagro de Estambul" luego de borrar al Bayern Munich

El técnico del Bayer Leverkusen, Xabi Alonso, dijo este miércoles que su equipo podría completar una temporada sin precedentes. "No está demostrado que tengamos que perder", contestó a los periodistas en conferencia de prensa. Su equipo jugó 41 partidos y todavía nadie pudo ganarle.

El Leverkusen llega al partido de ida en Alemania, a disputarse este jueves contra el West Ham en los cuartos de final de la Europa League, con un invicto que tiene 36 victorias y cinco empates. Una verdadera máquina de sumar puntos. Si bien ningún club alemán, ni siquiera el Bayern Munich, ha pasado una temporada invicto, Alonso no está convencido de que la racha deba terminar. En la Bundesliga, el equipo del argentino Exequiel Palacios le sacó 16 puntos de ventaja al poderoso equipo de Thomas Tuchel.

En la sala de prensa, el ex volante del Liverpool fue consultado sobre si una temporada invicta sería un milagro mayor que la victoria del equipo inglés en la final de la Liga de Campeones sobre el Milan en Estambul en 2005. En aquella ocasión, los italianos dirigidos por Carlo Ancelotti terminaron el primer tiempo ganando 3 a 0 con goles de Paolo Maldini y Hernán Crespo (que facturó por dos). En los segundos 45 minutos, Liverpool sacó a relucir su tradición europea y logró una remontada histórica que llevó el partido a los penales. Alonso fue quien convirtió el empate. Desde los 12 pasos, los ingleses lograrían levantar "la orejona" en un partido histórico.

Xabi Alonso y los jugadores del Bayer Leverkusen

"¿Por qué tenemos que elegir sólo uno? Podemos vivir más de un milagro", dijo el español a la prensa respecto al Leverkusen, consignando que todavía quedan puntos por sumar.

Sobre el denominado "milagro de Estambul", agregó: "Ese fue uno importante que todos recordamos. Y veamos qué pasa con el segundo".

A pesar de tener a su equipo en camino de ganar su primer título de la Bundesliga y de clasificarse para la final de la Copa de Alemania, Alonso dijo que el buen trabajo de su equipo quedaría en nada en Europa si no logran vencer al West Ham. "La Europa League son sólo dos partidos. Es decisivo", subrayó.

Xabi Alonso

Frimpong, una de las figuras del Leverkusen: "Juego al fútbol para ganar trofeos"

Sentado junto al entrenador estaba el defensa que anteriormente ganó un triplete con el Celtic dijo: "Esa fue mi primera temporada (en el equipo escocés), así que ganar tres tan joven fue una sensación increíble", dijo, y agregó: "Juego al fútbol para ganar trofeos".

Frimpong sostuvo que los jugadores del Leverkusen "aplaudieron mucho" cuando Alonso anunció en marzo que permanecería en el club una temporada más. "Estoy muy feliz. Desde que llegó aquí, ha cambiado al Leverkusen. A todos les encanta trabajar con el entrenador. En el campo se ve que estamos contentos. Tenemos una conexión juntos y eso es lo que hace al equipo", detalló.

El ex canterano del Manchester City dijo que no se plantea alejarse del Leverkusen. "Estoy en Leverkusen ahora mismo, así que me quedaré en Leverkusen".

Gi