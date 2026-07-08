Según la pizarra del Banco de la Nación Argentina (BNA), este miércoles 8 de julio el dólar oficial cotiza a $1.465 para la compra y $1.515 para la venta.

SpaceX se incorpora al Nasdaq 100 con un amplio respaldo de los analistas de Wall Street

A cuánto cotiza el dólar MEP, hoy 8 de julio

El dólar MEP, también conocido como dólar bolsa, cotiza a $1.527,60 para la compra y $1.531,30 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar blue, hoy 8 de julio

A cuánto cotiza el dólar contado con liquidación (CCL), hoy 8 de julio

El dólar contado con liquidación (CCL) cotiza hoy miércoles 8 de julio a a $1.573,90 para la compra y $1.574,30 para la venta.

Chile revisa el futuro de Codelco en medio del boom mundial de la demanda de cobre

A cuánto cotiza el dólar tarjeta

El tipo de cambio, al cual se debe convertir el monto en dólares que nos llega en el resumen de nuestra tarjeta, cotiza hoy, miércoles 8 de julio, a $1.969,50 como referencia de dólar.

Ataque a buque de GNL catarí en Ormuz pone a prueba acuerdo entre EE.UU. e Irán

A cuánto cotiza el dólar cripto

A través de las operaciones con criptomonedas, el dólar cripto opera este miércoles 8 de julio en $1.556,28 para la compra y$1.566,69 para la venta.