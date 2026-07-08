El miércoles 8 de julio de 2026, el euro blue hoy cotiza a $1.784,75 para la compra y $1.823,75 para la venta. El valor de la divisa informal suele ser más alto que el oficial, debido a que este último se adquiere en los bancos y posee una cotización establecida.

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A cuánto cotiza el euro oficial hoy, miércoles 8 de julio

Según la pizarra del Banco de la Nación Argentina (BNA), el euro oficial este miércoles 8 de julio cotiza a $1.650 para la compra y $1.750 para la venta.

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A cuánto cotiza el euro tarjeta hoy, miércoles 8 de julio

El euro tarjeta, también llamado turista, opera en el mercado a $2.277,64 para la compra este miércoles 8 de julio como referencia de gastos con tarjeta.

A cuánto cotiza el euro blue hoy, miércoles 8 de julio

Cómo cotiza en los diversos bancos de Argentina, este miércoles 8 de julio

Este miércoles 8 de julio, el euro cotiza en los distintos bancos de la siguiente manera:

Banco Ciudad: $1.660 comprador y $1.760 vendedor. Banco Nación: $1.650 comprador y $1.750 vendedor. Banco Supervielle: $1.610 comprador y $1.721 vendedor. Banco BBVA: $1.680 comprador y $1.740 vendedor.

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