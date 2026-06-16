La actividad metalúrgica volvió a caer en mayo y acumula 6% de baja en el año

La actividad metalúrgica registró en mayo una caída interanual del 5,1% y una baja del 1,4% frente a abril de este año, según el informe mensual de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA). Esta baja intermensual continúa empujando el acumulado anual a números rojos, ya que el sector sumó en lo que va del 2026 una caída del 6,0%.

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Pero el dato que más preocupa no es sólo la caída de la actividad. El informe muestra que la utilización de la capacidad instalada bajó al 39,8%, registrando una baja de 6,8 puntos porcentuales con respecto al mismo período del año previo. “Este nivel refleja un uso muy acotado del aparato productivo y confirma el carácter recesivo del actual escenario industrial”, destacaron en el informe de ADIMRA.

El retroceso atraviesa prácticamente a casi todo el entramado metalúrgico, salvo por el caso de “Carrocerías y remolques” que fue el único que arrojo un saldo positivo del 1,9%.

El resto del mapa sectorial siguió directamente en rojo:

- Fundición se desplomó 8,9%,

- Bienes de Capital cayó 6,8%,

- Equipamiento Médico cedió 6,3%,

- Equipo y Aparatos Eléctrico recortó 2,6%

- Otros Productos de Metal cayó 4,4%.

- Autopartes mermó 2,9%.

- Maquinaria Agrícola se desplomó 8,6%, entrando en números rojos por primera vez en el año

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Fábricas con menos producción, menos demanda y más capacidad ociosa

El informe de ADIMRA mencionó que “el análisis por cadena de valor refuerza este diagnóstico”, destacándose por primera vez las empresas vinculadas a Agrícola (-9,5%) tuvieron un registro negativo, mientras que continuaron mostrando resultados decrecientes Minería (-5,6%), Consumo Final (-5,5%), Automotriz (-4,6%), Alimentos y bebidas (-4,0%), Petróleo y Gas (-3,5%), Energía Eléctrica (-1,9%), y Construcción (-1,1%).

El presidente de ADIMRA, Elio Del Re, advirtió que “la nueva variación mensual refleja que la recuperación de la actividad aún presenta desafíos importantes, en un contexto donde la utilización de la capacidad instalada continúa en niveles reducidos para el sector”.

En esa línea, sostuvo que “la industria metalúrgica sigue atravesando un escenario de demanda moderada en distintos segmentos de actividad, lo que genera dificultades para muchas empresas. En este contexto, resulta fundamental continuar promoviendo condiciones que favorezcan la inversión, la producción y el sostenimiento del empleo a lo largo de toda la cadena industrial”.

Las perspectivas para los próximos meses tampoco muestran señales alentadoras: en mayo, 7 de cada 10 empresas no esperan cambios positivos en su producción para los próximos 3 meses, detallaron en el relevamiento de ADIMRA.

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El golpe se siente en todo el país y Buenos Aires lidera las caídas

La contracción también tiene un fuerte correlato territorial. Todas las provincias relevadas mostraron que la caída de la actividad se extendió con distinta intensidad

Buenos Aires fue el distrito con peor desempeño, con una baja de 5,9%, y volvió a ser el principal aporte negativo al promedio general del sector. También se registraron retrocesos importantes en:

- Santa Fe (-5,1%).

- Córdoba (-4,1%),

- Entre Ríos (-3,8%)

- Mendoza (-2,4%) registró la baja más moderada entre las provincias analizadas, también explicada por bienes de capital.

Por último, en el informe de ADIMRA se vuelve a poner el foco sobre una tensión cada vez más visible con respecto al mercado laboral: el nivel de empleo que aportan las empresas del sector, registra una caída interanual de -2,2% y -0,2% con respecto al mes de abril.

GZ / lr