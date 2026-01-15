Acuerdo Mercosur–UE: los sectores ligados a los recursos naturales tendrán mayores oportunidades

El acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea abre un mercado integrado de casi 800 millones de personas, que concentra el 20% del PBI mundial y el 14% del comercio global. Para Argentina, el impacto no sería inmediato ni homogéneo, advierten en un informe de la consultora Empiria, sin embargo, también explican que el eje pasa por cómo se redistribuyen oportunidades y presiones competitivas entre sectores, en un país con un nivel de apertura comercial particularmente bajo.

Con exportaciones e importaciones que representan apenas el 28% del PBI, muy por debajo del promedio regional y de economías comparables, el acuerdo implica una profundización de la apertura desde un punto de partida rezagado. Hoy, la Unión Europea es el tercer socio comercial argentino, con el 12% del comercio total, aunque su peso relativo viene cediendo frente a Asia.

Según señala el informe firmado por Federico González Rouco y Bautista Santamarina, el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea implicaría profundizar el proceso de apertura comercial, particularmente beneficioso para Argentina dado su bajo punto de partida en términos de integración comercial. En efecto, se ubica en el puesto 130 sobre 136 países en materia de apertura comercial. "La suma de exportaciones e importaciones representa apenas el 28% del PBI, muy por debajo de países comparables —donde ronda aproximadamente el 90% del PBI— y también del promedio de América Latina (64%)", expresaron.

En relación a los sectores con mayores oportunidades, el análisis de Empiria destaca el rubro de Combustibles y aceites, Oro y plata y Carnes; mientras que, por el contrario, los sectores que enfrentarían mayor presión competitiva serían Maquinaria y aparatos mecánicos, Equipos eléctricos y Vehículos.

El análisis también puntualiza en que el acuerdo prevé el mecanismo de cuotas (y salvaguardas en caso de comprobación de daño severo a la industria local), que amortigua los riesgos, pero también limita las oportunidades en el mercado exportable.

La relación comercial entre Argentina y la UE muestra un índice de complementariedad del 55%, superior al registrado con Estados Unidos o China, lo que explica el respaldo de países como Alemania y España. Sin embargo, esta complementariedad es asimétrica: se explica principalmente por la coincidencia entre la estructura importadora argentina y la oferta exportadora europea, mientras que la complementariedad exportadora argentina es baja.

Este desbalance refleja el perfil productivo local, concentrado en productos primarios y recursos naturales, y anticipa que el impacto del acuerdo será más intenso por el lado de las importaciones que por una expansión automática de las exportaciones.

Sectores con oportunidades, los recursos naturales; pero presión sobre la industria

Las principales oportunidades se concentran en sectores donde Argentina tiene ventajas comparativas claras y demanda europea estructural: combustibles y aceites minerales, oro y plata y carnes, rubros con participaciones relevantes en las exportaciones locales pero todavía marginales en las importaciones europeas.

En contraste, los mayores desafíos recaen sobre la industria manufacturera, en particular maquinaria y aparatos mecánicos, equipos eléctricos y vehículos, a los que se suman, en un segundo plano, farmacéuticos, químicos y plásticos. Se trata de actividades que enfrentarán una competencia más intensa en un contexto en el que la producción industrial aún se encuentra golpeada.

El acuerdo contempla cuotas y salvaguardas para mitigar daños severos, lo que amortigua riesgos pero también limita el potencial exportador. En ese marco, el principal aporte del acuerdo no es un shock comercial inmediato, sino la consolidación de un rumbo de integración que, de sostenerse en el tiempo, puede redefinir la matriz productiva. El desafío para Argentina será acompañar esa apertura con mejoras de competitividad para evitar que el impacto sectorial profundice las asimetrías existentes.

