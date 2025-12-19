La firma del acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur fue pospuesta para enero, luego de que Francia e Italia bloquearan el aval necesario en Bruselas, en un contexto marcado por protestas de agricultores, negociaciones políticas de alto nivel y expectativas cruzadas entre los Estados miembros y los países sudamericanos involucrados.

El tratado, negociado durante casi 25 años, busca crear la mayor zona de libre comercio del mundo entre la UE y el Mercosur, integrado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, y es considerado estratégico por su impacto económico y geopolítico.

El acuerdo permitiría a las empresas europeas exportar vehículos y maquinaria a Sudamérica, mientras que facilitaría el ingreso a Europa de productos como carne, arroz, miel y soja, más competitivos por sus normas de producción, un punto que genera fuerte resistencia entre los agricultores europeos.

Confianza en una firma en enero

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, afirmó estar “confiada” en que el acuerdo podrá firmarse en enero, tras el aplazamiento impulsado por Francia e Italia, que reclamaron más tiempo para atender las preocupaciones del sector agrícola, según informó la agencia AFP.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, explicó que el retraso se habilitó tras una conversación con la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, quien pidió “paciencia” y aseguró que Italia terminará apoyando el tratado una vez resueltas las objeciones internas.

Desde Alemania, el canciller Friedrich Merz coincidió en que unas semanas adicionales no representan un problema y sostuvo que, tras la aprobación italiana, espera que Francia también otorgue su consentimiento, de acuerdo con declaraciones recogidas por la agencia de noticias Reuters.

Von der Leyen calificó la situación como un “avance” y señaló que la Comisión Europea necesita “unas semanas adicionales” para abordar diferencias con algunos Estados miembros, en coordinación con los socios del Mercosur.

Un “pulso interminable” dentro de la UE

El aplazamiento supuso un revés para la Comisión Europea y para países como Alemania, España y los Estados nórdicos, que aspiraban a firmar el acuerdo en los próximos días. No obstante, una fuente gubernamental alemana afirmó que “ya parece casi cierto” que se concretará, posiblemente a mediados de enero, según AFP.

La federación alemana de industria y farmacia (VCI) expresó su “frustración” frente a lo que calificó como un “pulso interminable”, reflejando el malestar de sectores exportadores que ven en el acuerdo una vía para reducir la dependencia de China y compensar el impacto de los aranceles estadounidenses.

El Ejecutivo europeo planeaba firmar el tratado durante la cumbre del Mercosur que se llevara a cabo en los próximos días en Foz do Iguaçu, Brasil, pero no logró reunir la mayoría cualificada necesaria —15 países que representen el 65% de la población del bloque— debido, sobre todo, a la postura de Francia e Italia.

El presidente francés, Emmanuel Macron, sostuvo que el acuerdo es “inaceptable” en su forma actual y reclamó que el texto “cambie de naturaleza” para ofrecer mayores garantías a los agricultores. Si bien no descartó aceptarlo en enero, advirtió que “es demasiado pronto para decirlo”, según informó Reuters.

Protestas rurales y presión en las calles

Al margen de la cumbre europea en Bruselas, miles de agricultores se manifestaron contra el acuerdo y otras políticas comunitarias. La policía informó que 7.300 personas y unos 50 tractores participaron en una protesta, mayormente pacífica, de acuerdo con AFP.

Los manifestantes denunciaron una “competencia desleal” por parte de productos importados del Mercosur que, según afirman, no cumplen las normativas ambientales y sociales europeas.

“Estamos aquí para decir no a Mercosur”, expresó el ganadero belga Maxime Mabille, mientras Copa-Cogeca — la voz unificada de los agricultores (Copa) y cooperativas agrarias (Cogeca) en la Unión Europea, con sede en Bruselas — aseguró haber movilizado a 10.000 agricultores de distintos países, principalmente de Francia, en una señal de que la presión sobre los gobiernos europeos continuará mientras se define el futuro del acuerdo, según detalló la agencia francesa.

