Algunas fintech ofrecen hasta 60% de rendimiento anual en sus cuentas remuneradas

Los plazos fijos son el método más usado para hacer rendir el dinero en Argentina. Quienes eligen esta manera de invertir su dinero se ven beneficiados por la suba de tasas de interés que paga por este tipo de colocaciones y que ahora se encuentra en el 75%. Un porcentaje atractivo para que los inversionistas dejen sus ahorros en pesos y no se vayan al dólar. También está la opción del Plazo FIjo UVA, que rinde 1 punto por encima de la inflación, pero que requiere dejar el dinero inmovilizado por 90 días.

Ahora que la inflación es el peor enemigo del bolsillo de los argentinos, encontrar una alternativa para “hacer rendir” los ahorros resulta ser un gran desafío y las fintech parecen conocer el problema mejor que la banca tradicional.

Según datos del Indicador Coelsa, un informe sobre el ecosistema de los medios de pago en la Argentina, durante el semestre pasado las transferencias inmediatas realizadas desde una cuenta virtual o hacia una de ellas, totalizaron 305 millones de operaciones. Mientras que las operaciones hechas de CBU a CBU, es decir, vía bancaria, alcanzaron los ocho millones.

De acuerdo a los datos de ese informe, en Argentina existen 36.300.000 personas con cuentas en bancos y 19.200.00 personas que usan una billetera virtual. Eso se puede traducir a que existe un promedio de tres cuentas bancarias y 1,5 cuentas virtuales por persona.

Producto del fuerte aumento de los rendimientos del dinero en todo el sistema financiero, comenzaron a surgir ofertas de cuentas de billeteras digitales que remuneran el saldo con un 60% de​ tasa nominal anual (TNA).

Por supuesto que el rendimiento es menor al de un plazo fijo tradicional, pero como gran ventaja no exige inmovilizar la plata por 30 días, sino que por el contrario, el dinero queda siempre está disponible y se puede ir retirando o gastando al instante cuando se desee y sin pagar penalizaciones.

A continuación va un recuento de las fintech que ofrecen tasas cercanas al 60% anual.

También hay otras alternativas para no tener los ahorros en una caja tradicional en donde prácticamente no suma. Así, aparecen opciones que reintegran un porcentaje a la cuenta del usuario o devuelven una parte de la compra en criptomonedas.

Naranja X

Es una de las fintech argentinas que permiten invertir el dinero y cuenta con un alto grado de adopción. Es del Grupo Financiero Galicia. “Solo con tener saldo en tu cuenta en pesos Naranja X generás rendimientos diarios”, se puede leer en la web oficial de la compañía.

“Los intereses se perciben todos los días a la medianoche con base al dinero disponible en tu cuenta y la TNA ofrecedla. Incluso los fines de semana y feriados”. Asimismo, el dinero invertido puede ser utilizado en cualquier momento.

Naranja X ofrece una caja de ahorro gratuita con CBU y tarjeta de débito. Este mes comenzó a remunerar diariamente los saldos en pesos de sus usuarios (hasta los $ 200.000) con un 60% de TNA.

Según ejemplificaron al ingresar $ 10.000 en su cuenta, el usuario recibirá:

$ 16 si los deja durante 1 día.

$ 116 si los deja durante 7 días.

$ 250 si los deja durante 15 días.

$ 500 si los deja durante 30 días.

Para acceder al beneficio, que seguirá vigente por lo menos hasta el 30 de octubre, los interesados deberán activarlo en la app.

Ualá

El unicornio argentino Ualá no ofrece una caja de ahorro remunerada con una tasa fija de ganancia, sino que facilita invertir la plata en un fondo común de inversión que arroja rendimientos previsibles, aunque no 100% asegurados de antemano. No obstante, la persona tiene la posibilidad de retirar el capital invertido en el momento que lo desee.

El dinero invertido en Ualá está otorgando a los usuarios una TNA en torno al 60,69%. En la app de la fintech, al ingresar en la sección de "Inversiones" y luego en "Fondo común de inversión", quienes tienen pesos en su cuenta pueden invertir el monto que deseen, desde $ 1, a través de un fondo común llamado "Ualintec Ahorro Pesos".

Para empezar a generar los rendimientos basta con entrar a "Inversiones", responder un cuestionario e indicar cuánto se desea invertir. En caso de precisar el dinero, solo hay que "liberarla" apretando un botón: al instante quedará disponible para transferirla, retirarla en efectivo o gastarla.

MercadoPago

Tal vez la billetera más famosa de la pandemia, MercadoPago, está pagando intereses cercanos al 60% solo por tener saldo en la cuenta. El cliente tiene la posibilidad de que su dinero sea invertido o no y de retirarlo en cualquier momento.

MercadoPago fue la primera aplicación en otorgar rendimientos a quienes eran saldo en su billetera. En septiembre de 2018 se alió con el Banco Industrial (BIND) para otorgar a los clientes la posibilidad de que su dinero en cuenta sea colocado en fondos comunes de inversión.

Un informe ejecutado por la consultora Invecq aseguró que Mercado Fondo, la alternativa de inversión de Mercado Pago, superó los cinco millones de usuarios en todo el país. Al momento del lanzamiento del fondo hace cuatro años había solo 373.865 cuentas comitentes en la Argentina.

Lemon Cash

Lemon Cash es un exchange en el que uno puede pasar pesos a criptomonedas. Cuenta con una tarjeta llamada Lemon Card que puede ser utilizada en negocios, compras online o suscripciones. De hecho, se puede agregar a MercadoPago o Modo y pagar todo directamente con Lemon.

La tarjeta se solicita desde la App de Lemon Cash y no tiene ningún costo, ni de envío ni de mantenimiento. Tras su lanzamiento, llegó el cashback que significa que por todas las compras realizadas con la Lemon Card al usuario le es reintegrado el 2% de la compra en Bitcoin (BTC).

Esto resuelta muy oportuno para quienes no saben como iniciarse en el mundo de las criptomonedas, ya que el usuario no tiene que hacer nada. Simplemente, pagar con la Lemon Card e instantáneamente recibirá un mensaje en el que se le comunica que en su cuenta ya se le acreditó el 2% de la compra en BTC.

No obstante, hay un límite de reintegros mensuales que equivalen a $8.000 en Bitcoin por mes calendario. Es decir que el día 1 de cada mes ese cupo se renueva para seguir ganando crypto con todas las compras hechas con Lemon Card.

¿Qué opinan los expertos sobre estas plataformas que ofrecen incentivos para atraer clientes?

“Está bueno que existan cada vez más opciones que remuneren los saldos en cuenta. Son inversiones de bajo riesgo relativo y por consiguiente bajo rendimiento en términos reales. Son buenas opciones para colocaciones de fondos de corto plazo que no estén en condiciones de afrontar riesgos ni siquiera moderados, como por ejemplo, lo que tenés destinado para pagar el próximo vencimiento de tu tarjeta o cosas por el estilo. De esa manera, aunque no vas a ganarle a la inflación, le sacás un pesito más a esos fondos”, comentó Andrés Reschini, de F2 Soluciones Financieras, en diálogo con PERFIL.

SE / LR