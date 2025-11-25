Hasta hoy, martes 25 de noviembre, hay plazo para pagar con descuento la última cuota del Impuesto Inmobiliario Urbano Edificado de la provincia de Buenos Aires, tal como informa la Agencia de Recaudación provincial (ARBA). En efecto, hoy vence la última cuota del Impuesto Inmobiliario que, en algunos casos, incluye un monto adicional.

ARBA prorrogó el vencimiento del Inmobiliario Rural: Cuál es la nueva fecha y cómo obtener 10% de descuento

ARBA recuerda que, aquellos contribuyentes que estén al día con el pago y tengan el impuesto adherido al débito automático mantienen la bonificación de hasta el 10%, beneficio que también se mantiene para quienes realizaron el pago anual y deban abonar el adicional.

En relación con ese concepto, desde el organismo provincial explicaron que se trata de un concepto focalizado, previsto en la Ley Impositiva 2024 (N° 15.479) —prorrogada para el ejercicio vigente—, que alcanza exclusivamente a los inmuebles de mayor valuación. Solo corresponde su pago cuando la base imponible supera los $31.465.000, por lo que la medida impacta en un universo reducido de partidas y no afecta a la mayoría de los hogares de la Provincia.

ARBA desmiente una mayor presión impositiva y negó la creación de un impuesto a Mercado Libre

Según información de ARBA, en el caso de Urbano Edificado el adicional alcanza sólo al 8% de las 5.335.124 partidas registradas, lo que confirma su carácter acotado y progresivo, en línea con una estructura tributaria que busca que quienes más tienen realicen un aporte mayor.

Qué es el monto adicional del Inmobiliario bonaerense y cómo saber si tengo que pagarlo

En relación al monto adicional que podrían pagar algunos titulares de inmuebles bonaerenses, el ente recaudador provincial remarcó que dicho monto posee un límite máximo del 20% sobre el impuesto anual determinado, "con el objetivo de aportar previsibilidad y moderación en la carga tributaria de los inmuebles alcanzados".

Para facilitar la consulta, ARBA puso a disposición en su web la herramienta “Consulta Inmobiliario Adicional”, que permite verificar —por Partido y Partida— si un inmueble debe abonar este concepto. El acceso está disponible en el site del organismo, y se puede acceder a través de la siguiente url: https://www.arba.gov.ar/ConsultaAdicionalInmo/consultaAdicionalInmo.asp



Para efectuar el pago los contribuyentes pueden ingresar a la web de ARBA (www.arba.gov.ar) y abonar con tarjeta de crédito o por cajero automático, luego de generar el código de pago electrónico.

También está disponible la opción de pago digital mediante la aplicación Cuenta DNI, escaneando el código QR enviado por correo electrónico. Dicho código se encuentra vigente hasta la fecha de vencimiento de cada cuota.

Para quienes deseen abonar de manera presencial, pueden hacerlo en entidades bancarias habilitadas y bocas de pago de Provincia Net.

lr