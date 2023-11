La cooperativa SanCor anunció en las últimas horas el cierre de una planta de producción en San Guillermo, Santa Fe, destinada a la producción de quesos blandos, en una resolución que, en medio de una crisis del sector, afecta a casi 30 trabajadores. La firma venía atravesando un conflicto con la Asociación de Trabajadores de la Industria Láctea de la República Argentina (ATILRA), con medidas de fuerza que iniciaron hace un mes y medio.

Así lo informó la propia empresa a través de un comunicado, donde atribuyó la decisión, precisamente, a la acción por parte del gremio, que "paralizó la actividad productiva y comercial" impidiendo "la gestión de los procesos industriales al personal no sindicalizado y limitando, de manera progresiva, la presencia de productos en el mercado".

La historia detrás del conflicto y del cierre de la planta en Santa Fe

Según le comentaron a PERFIL fuentes de la empresa, a modo de contexto, en 2021, el Gobierno de Alberto Fernández sirvió de nexo entre la cooperativa y un grupo de empresarios interesados en formar un Fideicomiso. Con el transcurso del tiempo, el sindicato comenzó a tomar un rol más predominante, buscando impulsar el mismo, aunque solicitando condiciones que no eran del agrado de quiénes integran la empresa, con medidas de fuerza que buscaban forzar una especie de aceptación, como asambleas y bloqueos a la actividad comercial.

Eso es lo que tuvo lugar en San Guillermo, donde se desarrollaron cuatro horas de asambleas por turno, tres en total, cada uno de ocho horas de duración, lo que simboliza una reducción del 50% de la jornada laboral. Esto afectó a la producción: de hecho, en las últimas semanas se tuvieron que desechar 100 mil litros de leche.

Gobierno de Javier Milei: ¿A qué sectores beneficiaría y a cuáles perjudicaría el libre comercio?

Mientras ATILRA afirmaba que la causa detrás de esta determinación era una regulación salarial, en las entrañas de SanCor aseguran que el objetivo final era tener posesión y control total de la cooperativa.

Esto a partir de que el presidente de la cooperativa, Abel Sánchez, quién asumió en 2022, viene manteniendo negociaciones con el gremio ante el Ministerio de Trabajo y no ha existido, de momento, un acuerdo al respecto a partir, sostienen, de los sostenidos rechazos a los integrantes del sindicato. Las propuestas, según las fuentes, implicaban una recuperación total del ingreso de los trabajadores.

En línea, para la firma "el plan del sindicato atenta contra la libertad de la cooperativa y también de los mismos empleados", ya que "hay trabajadores que han manifestado su voluntad de trabajar pero han sido obligados a paralizar la producción por presiones".

En concreto, y según detalló Télam, las partes han tenido de momento tres audiencias de conciliación sin lograr puntos de acuerdo y después de la última, llevada a cabo a mediados de este mes, el gremio denunció que los directivos de la cooperativa llevaron a la audiencia un "plan de incumplimiento" que planteaba terminar de pagar los sueldos de octubre en enero próximo.

Esta pugna llegó a su punto de inflexión el pasado 15 de noviembre, cuando el Fideicomiso finalizó. Y en los últimos días, a raíz de esto, la planta de San Guillermo, que se había reactivado hace menos de un semestre y que venía en crecimiento a partir de un acuerdo comercial con un socio estratégico, quién, expresan desde la empresa, se desligó debido al creciente conflicto gremial, se cerró por determinación de SanCor, cuyos miembros catalogan como incierto que se reabra en una nueva oportunidad en un futuro cercano.

"Dadas las condiciones, las medidas del gremio son determinantes para el cierre de la planta. Si no hubieran existido, seguiría en pié", manifestó a PERFIL una fuente de la compañía que se fundó en el año 1938.

Dólar, inflación y salarios: cómo cambiaron desde que asumió Alberto Fernández

Y de cara al futuro, el foco está puesto en el abastecimiento, dado que toda la producción de la empresa se está viendo afectada por este conflicto gremial, con principal eje en los productos relacionados con las fórmulas infantiles, que se producen en Sunchales.

Al respecto, desde SanCor aseveran que la producción está sensiblemente comprometida por el conflicto gremial y que el stock en general "se va a ir terminando" de no existir una resolución pronta al conflicto con ATILRA.

ATILRA respondió a las acusaciones de SanCor y aseguró que la cooperativa "está cerca de la quiebra"

Por el lado de la Asociación de Trabajadores de la Industria Láctea de la República Argentina, la versión es distinta a la expresada dentro de SanCor.

En diálogo con PERFIL, miembros de la organización afirman que "la gente no trabajaba" pero no para perjudicar a la cooperativa y a su producción, como denunció la empresa, sino "porque no le pagaban los sueldos" y "los pocos que cobraban, lo hacían mal y a destiempo".

"La planta se cierra porque no consiguieron capital de trabajo y no pudieron hacer las inversiones que necesitaban en insumos", agregaron, coincidiendo con la versión de la empresa que hablaba de un corrimiento del socio comercial con el que explotaron la planta de San Guillermo, aunque con otro eje.

“Abuso empresarial sin justificación”: así calificó Almaceneros de Córdoba al aumento de precios de comestibles

En un reciente comunicado, ATILRA denunció que SanCor está “cerca de la quiebra” debido a que "la deuda con los acreedores llega a 379.400.000 dólares", y sostuvo que "la culpa ha sido de la administración, no de los trabajadores como quieren hacer creer".

“Sin respuesta para dar a sus acreedores, y con el Consejo de Administración fracturado, los directivos de SanCor preparan su retirada con variado fuego cruzado entre sus integrantes, donde se achacan errores de conducción y responsabilidades no asumidas”, indicó el texto.

El gremio advirtió que “los trabajadores avanzan con el armado de las denuncias penales por evasión fiscal y las demandas laborales por deudas reconocidas por las propias autoridades de SanCor ante el Ministerio de Trabajo de la Nación”.

Para ATILRA, "las cifras adeudadas por SanCor son realmente escalofriantes”, entre las que enumera deudas financieras por U$S 168.700.000, deudas impositivas por U$S 139.100.000, deudas provenientes del trabajo, como salarios, aguinaldos y retiros voluntarios, entre otros, por U$S 50.100.000, y deudas comerciales por U$S 21.500.000, por mencionar algunos de los puntos en los que hicieron foco.

RS / LR