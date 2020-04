El Gobierno remarca que los bancos retacean créditos blandos

por Mirta Fernandez

A tono con los reclamos de las entidades que agrupan a las pequeñas y medianas empresas contra los bancos por trabas para acceder a la línea de créditos blandos para el pago de sueldos a tasas del 24% a un año con tres meses de gracia, el secretario de la Pequeña y Mediana Empresa (Sepyme), Guillermo Merediz, advirtió a PERFIL que algunos de los problemas detectados son que las entidades ofrecen solo “un monto parcial del préstamo solicitado”.

“Los principales problemas que observamos son la falta de información sobre la línea en las páginas web de las entidades bancarias, la exigencia de una calificación previa aprobada, la falta de respuesta, el ofrecimiento de un monto parcial del préstamo solicitado o incluso pidiendo más garantías, desconociendo o ignorando el aval de Fogar”, sostuvo Merediz, a partir de un relevamiento realizado por su cartera. “En momentos en que la atención virtual es clave, menos de la mitad presenta en sus webs las líneas, y este índice se dispara, vemos las redes sociales oficiales de las entidades, donde menos del 30% está difundiéndolas”, denunció.

Desde entidades que nuclean a pymes estimaron que solo un 30% accedió a los créditos pero alertaron que las empresas que arrastran deudas tras dos años de recesión y que son las que realmente están en riesgo de desaparecer no recibieron el préstamo.

Fuentes del BCRA evaluaron que “está tomando ritmo el otorgamiento de los créditos, ya se dieron $ 30 mil millones” y relativizaron los problemas al considerar que la próxima semana cuando reabran los bancos “muchas empresas van a poder a poder ir a los bancos a completar legajos y cumplir requisitos”.

Para asistir al banco, hay que sacar un turno a través de la web. En el Banco Provincia, se pusieron a disposición 23 mil turnos y la mayoría están tomados. “El sistema, cuando una sucursal ya agoto los turnos, da para la semana proxima”, explican desde el Nación frente a la alta demanda. En el Ciudad, hay 2.500 turnos diarios.

Reclamos. El titular de Industriales Pymes Argentinos, Daniel Rosato, comentó que los bancos se mostraron “un poco más flexibles” en dar estos préstamos pero solamente “a las empresas que venían trabajando normalmente sin problema, sin ninguna deuda” antes del aislamiento obligatorio pero señaló que “la mayoría de las pymes están endeudadas”. A algunas pymes “les dan el préstamo a 90 días y sin gracia, en lugar de a un año, a otras le dan 180 días, y otras no reciben nada”, agregó.

César Crocitta, de la Mesa Nacional Pyme, acordó que “siguieron los problemas, los bancos argumentan que la empresa no califica, y no lo consideran sujeto de crédito. La mayoría no tiene carpeta en los bancos porque las tasas eran prohibitivas”. Y propuso como solución implementar “una ayuda directa del Estado como se hizo en Alemania, Francia, Holanda, que dieron sumas fijas según la cantidad de empleados, pago de alquiler, acá se podría hacer a través de Anses, una tarjeta Argenta pyme y que a cada negocio cerrado durante dos meses le cubra una parte importante de los gastos fijos”.

El titular de Cgera, Marcelo Fernández, auguró que, desde el lunes, cuando abran “los bancos tendrán masiva presencia de empresarios solicitando el auxilio urgente a los problemas económicos que dejó la cuarentena”.