Para Alberto, hay advertencias a los acreedores que "tiran de la cuerda más de lo debido"

El Presidente, Alberto Fernández, reiteró que el Gobierno hará una "contraoferta" a los bonistas, en el marco de la renegociación por la deuda externa, y dijo que hay acreedores que "están tirando de la cuerda más de lo debido".

El jueves vence el plazo para entrar al canje pero la fecha será extendida. El Ministro de Economía, Martín Guzmán, oficializará una nueva oferta que estará más cerca de los US$ 50 por lámina de 100 para el valor presente de los bonos, como publicó PERFIL. Ese fue el límite que marcó un análisis técnico del FMI como para mejorar la oferta y que siga siendo "sustentable". El plazo de aceptación será definido en ese momento y el Gobierno reconoce que las adhesiones llegarán "a último momento".



"Nosotros hicimos una oferta de buena fe y los acreedores la rechazaron, dijeron que era muy baja, nos explicaron los motivos y nosotros reconsideramos nuestra oferta y vamos a hacer una nueva contraoferta tratando de acercarnos", señaló Fernández, en declaraciones a Radio Con Vos. "Ha habido en el mundo muchas declaraciones que le advirtieron a los acreedores que están tirando de la cuerda más de lo debido" y expresó su confianza de que se pueda "llegar a un acuerdo".

Guzmán: "Mi enfoque está en contribuir a resolver los problemas de la economía"

En ese marco, el Presidente insistió en que no negociará un entendimiento que "sea un problema futuro para la Argentina" ni tampoco cerrará un acuerdo "que ponga en riesgo la vida de los argentinos". Para eso, aclaró, no quiere que "otra vez esa deuda la tenga que pagar los que trabajan, los que viven de un salario, los jubilados" y añadió: "No voy a hacer eso y, aunque parezca testarudo, crean que soy muy responsable".



Según las evaluaciones del Fondo Monetario, las necesidades de financiamiento no podían superar el 5% del PBI por año y recomendaba que los servicios de deuda (el pago de intereses) no fueran mayores al 3% del PBI, por “la capacidad limitada de Argentina para generar divisas y sus bajos niveles actuales de reservas”. De acuerdo con los economistas, las reservas netas son menores a los US$ 9 mil millones.

"Lo que necesito es que la Argentina tenga una deuda que sea sostenible en el tiempo y que sea sustentable y que el que me siga pueda cumplirla", aseguró Fernández.

Economistas vaticinan una devaluación tras la negociación con los bonistas

DOLAR. El mandatario rechazó que el Gobierno esté pensando en una devaluación tras la renegociación: "No la estamos pensando, yo no descarto nada porque la economía es dinámica, lo que digo es que no es nuestro propósito devaluar nada; nuestro propósito es que los números se ordenen". El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, también señaló el fin de semana que no se prevé llevar adelante un desdoblamiento cambiario.



Tras conocerse un listado con los compradores de dólares entre 2015 y 2019, el mandatario señaló que "el problema no está en los compradores de los dólares sino en que, desde el Estado, se instaló un sistema que permitió eso". "Había una política deliberada para facilitar esto. El problema no es quién compra; la culpa no la tiene el chancho sino de quien le da de comer y ahí es donde me parece que es lo que cuenta el informe, una política deliberada de vaciamiento de dólares del sistema financiero argentino", finalizó.

Télam / PV