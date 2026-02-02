Durante enero del 2026, las empresas del sector agroexportador liquidaron u$s 1.850 millones de dólares, según reportaron la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC).

Entre ambas entidades que representan el 48% de las exportaciones argentinas del agro, destacaron que esta liquidación del primer mes del 2026 superó en un 82% al desempeño logrado en diciembre del 2025.

Por qué el pan bajó su calidad después de la cosecha récord de trigo

Además, enero se caracterizó por el incremento de los embarques de trigo y cebada, así como por la continuidad de las exportaciones de maíz y productos industrializados de la soja exportación.

La explicación de los agroexportadores sobre la dinámica de liquidación de granos

En un comunicado de CIARA-CEC, detallaron que el ingreso mensual de divisas, transformadas en pesos, es el mecanismo que permite seguir comprando granos a los productores al mejor precio posible.

La liquidación de divisas está fundamentalmente relacionada con la compra de granos que luego serán exportados, ya sea en su mismo estado o como productos procesados, luego de una transformación industrial.

La mayor parte del ingreso de divisas en este sector se produce con bastante antelación a la exportación, anticipación que ronda los 30 días en el caso de la exportación de granos y alcanza hasta los 90 días en el caso de la exportación de aceites y harinas proteicas.

Esa anticipación depende también del momento de la campaña y del grano de que se trate, por lo que no existen retrasos en la liquidación de divisas.

Agentes externos que influyen en el ciclo comercial

En este sector, las comparaciones estadísticas entre distintos períodos son generalmente imprecisas o inexactas, detallaron en la misiva emitida por la CIARA-CEC.

El principal motivo es que la liquidación de divisas está fuertemente influida por el ciclo comercial de los granos, que depende de diversos y cambiantes factores exógenos como oscilaciones internacionales de precios, retracción de la oferta, distinto volumen y valor proteico de las cosechas, condiciones climáticas, feriados, medidas de fuerza sindicales, modificaciones regulatorias, barreras arancelarias y para arancelarias del exterior, exigencias fitosanitarias o de calidad de otros países, etcétera.

Mercosur-UE: Oportunidades concretas para el agro argentino, pero con desafíos inmediatos

El complejo oleaginoso-cerealero, incluyendo al biodiésel y sus derivados, aportó el año 2025, el 47 % del total de las exportaciones de la Argentina, según datos del INDEC.

El principal producto de exportación del país es la harina de soja, seguido por el aceite de soja, y el maíz. “Argentina sigue estancada en su producción y en el crecimiento exportador, dependiendo exclusivamente de las variaciones de precios internacionales para modificar su estructura exportadora”, señalaron desde CIARA-CEC en su informe.

La UE apunta contra la exportación de biodiésel argentino

Empresas aceiteras denunciaron que la Unión Europea tomó una serie de medidas internas que provocarán el cierre definitivo de todas las exportaciones de biodiesel de soja al bloque, lo que implica para Argentina una pérdida de u$s 350 millones anuales.

Federico Martelli: “Se pusieron en riesgo más de 2.000 fuentes de trabajo directas”

De concretarse este proyecto y puesto en marcha desde este año, se verán perjudicadas todas las exportaciones de biodiesel de soja, no solo de Argentina, sino también de Brasil y Estados Unidos, relegándolos del mercado europeo. En el caso de Argentina, provocará incluso el cierre de la industria local ya que es el único mercado de exportación para nuestro país.

Por último, el presidente de CIARA, Gustavo Idígoras, afirmó que “la medida europea es desde todo punto de vista una barrera injustificada al comercio. El concepto de cambio indirecto del uso del suelo es un invento para eliminar competencia a las fábricas europeas de biodiesel y dejarnos afuera del único mercado”.

GZ/ff