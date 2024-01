Educación financiera: quién es el creador de la academia que enseña a invertir por el precio de un café

En un contexto donde la economía argentina navega por aguas turbulentas, marcada por una inflación que escala a ritmos vertiginosos y una incertidumbre económica que parece no encontrar horizonte, emerge una luz de esperanza en un escenario inesperado: el mercado bursátil. Para ello, el fundador del Taller de Inversiones, Maximiliano Leguizamo, detalló en una entrevista como Argentina encuentra en el ámbito bursátil una vía para impulsar el crecimiento y ofrecer a sus ciudadanos una alternativa para salvaguardar y potenciar sus ahorros.

A pesar de los desafíos macroeconómicos que enfrenta el país, la Bolsa de Valores se posiciona como un oasis en medio del desierto financiero, ofreciendo oportunidades de inversión que no solo prometen refugio contra la inflación, sino también un camino hacia la prosperidad financiera.

Hoy en día, el mundo bursátil ofrece muchas oportunidades, gracias al entorno digital. Si bien es cierto que la formación financiera en las escuelas es una de las mayores deudas pendientes de nuestro sistema educativo, internet nos proporciona herramientas para aprender por nuestra cuenta y poder lograr un futuro más tranquilo. Tal es el caso del Taller de Inversiones, una academia virtual argentina que dicta cursos de iniciación a la Bolsa orientados al público argentino. Desde 2017, ya formó a más de 18.000 personas, de edades que van desde los 16 hasta los 75 años.

-¿Cómo nació el proyecto de Taller de Inversiones?

-La Bolsa de Valores es algo que me marcó cuando era muy chico. A los 17 años empecé a estudiar sobre este mundo de las inversiones bursátiles. Recuerdo que un profesor en la Facultad de Ciencias Económicas fue quien terminó por despertarme esa pasión por este mundo. Luego de cursar su materia, empecé a buscar trabajo en brokers de bolsa y lo conseguí. En estos más de 10 años trabajando en el mercado de valores, me he desempeñado en todos los sectores que tiene un bróker. He trabajado en el área administrativa de back office, en research, como operador y finalmente como asesor. De tanto estar empapado en el tema, era inevitable involucrarme como inversor también. Por otro lado, siempre me gustó la docencia. Ya desde chico, cuando le daba clases de apoyo a mis compañeros de la facultad. Había una semilla plantada ahí que no paraba de crecer. Cuando descubrí todo lo que podía ayudar a los demás de la mano de las inversiones (sobre todo, teniendo en cuenta que la economía argentina nunca nos ayudó), no lo dudé: dejé todo y fundé mi academia Taller de Inversiones.

-¿Cuál es el objetivo principal de la academia? ¿Para quién está pensada?

-Mi principal objetivo es que cualquier persona pueda convertirse en un inversor autónomo y rentable. La mayoría de mis alumnos son argentinos de entre 30 y 60 años, pero hay mucha diversidad. Tenemos alumnos de 16 años, a los que sus papás les regalaron el curso para tener herramientas para su futuro; y muchos jubilados que nos agradecen a diario poder acceder a una mejor calidad de vida gracias a sus rendimientos en la Bolsa. ¡Es algo que me llena de orgullo y me hace muy feliz! Todo lo relacionado con la Bolsa está rodeado de muchos mitos que alejan a la mayoría de las personas, lo que hace que se pierdan muchas oportunidades. Yo vengo a romper con eso. Tengo el sueño de democratizar la educación financiera para que todos puedan crecer y alcanzar sus metas, sin tener que sufrir por no llegar a fin de mes.

-En algunas de tus apariciones en televisión, contabas que se podía empezar a invertir por el precio de un café. ¿Cómo es eso?

-Esa es una de las cosas que más me gustan de la Bolsa. Muchos me escriben diciendo que la Bolsa es solo para millonarios, ¡pero nada más lejos de la realidad! Existen instrumentos con los que podés dar tus primeros pasos invirtiendo mil, dos mil pesos. Incluso te podés dolarizar, si invertís en CEDEARs u Obligaciones Negociables. Son instrumentos que podés comprar con pesos y que se mueven con el dólar, por un lado, y que te pueden generar rendimientos en dólares también.

-¿Cómo se puede acceder a Taller de Inversiones?

-Es muy gratificante para mi equipo y para mí ver cómo la gente alcanza sus sueños a través de las herramientas que les proporcionamos. En este momento, la academia está cerrada. Abrimos accesos cuatro veces al año y la próxima es a fines de marzo o principios de abril. Pero, mientras tanto, tengo mucho contenido gratuito para ir conociendo este universo en mis redes sociales.