El consumo de carne de cerdo en Argentina volvió a marcar un récord en 2025

La producción y el consumo de carne porcina marcaron nuevos récords en Argentina durante 2025.

La faena se ubicó en 517.433 cabezas y la producción en 812.272 toneladas, que implicaron aumentos de 2,5% y 3,4% con respecto al año anterior.

Por otro lado, el consumo interno de carne de cerdo también registró durante el 2025 un valor récord de 18,9 kilos por habitante, representando un incremento de 8,7% respecto al año anterior.

"Este presente fortalece la inserción en el ámbito local de diferentes cortes de carne de cerdo, como alternativa probada de consumo e instalando definitivamente, por versatilidad, costo y beneficios, sus bondades dentro del menú alimenticio argentino", destacaron desde la Secretaría.

El consultor privado Juan Uccelli comentó que “algo positivo que sucedió en 2025 fue que se paró la salida importante de productores del sector. Tan solo dejaron la actividad 52, que representan el 2,8% del total. Recordemos que años anteriores las salidas del sistema estaban cercanas al 30%”.

Y agregó: “Argentina se sigue ubicando entre los pocos países con un crecimiento tan marcado a lo largo del tiempo y considerando que aún la capacidad de crecimiento puede ser más importante que la de los últimos años, si se lograran algunas mejoras en los temas impositivos, crediticios y tipo de cambio”.

Comercio exterior

En cuanto a las exportaciones del sector, generaron US$ 15.354.761, marcando un crecimiento de 3% en divisas en comparación con 2024. Argentina tiene 54 mercados de exportación abiertos.

La otra cara del comercio exterior son las importaciones, que también alcanzaron un récord en lo que va del siglo: 53.117 toneladas que representaron la salida de US$ 170 millones. “En estos 25 años nunca habíamos importado tanto volumen y habíamos enviado tantos dólares para traer carne de cerdo que producimos más barata, con agregado de valor a nuestros cereales y mano de obra nacional. Si Trump fuera argentino hubiera tomado medidas para evitar esta situación”, señaló el consultor privado Juan Uccelli.

“El volumen importado afectó de forma directa el precio pagado al productor y colaboró irónicamente con el aumento del precio al consumidor. La idiotez misma puesta en práctica. Estas situaciones desaniman y desmoralizan”, agregó el consultor.

Consumo de carnes

Según estimaciones de la Bolsa de Comercio de Rosario, el consumo de carne bovina en 2025 alcanzó 48,6 kg por habitante, mejorando 1,6% interanual, aunque permanece 3,6% por detrás del promedio de los últimos cinco años (50,2 kg / h).

Por su parte, los consumos de carne aviar y porcina alcanzaron sus máximos históricos per cápita, de 46,8 y 18,4 kg por habitante, respectivamente.

"Al efecto ingreso, se suma para estas dos fuentes de proteína animal un efecto sustitución que surge de un abaratamiento relativo con respecto al precio de la carne vacuna". Las relaciones de precios “asado / pollo entero” y “asado / pechito de cerdo”, basadas en datos del IPCVA, aumentaron este año, en promedio, un 8,2% y un 11,3%, respectivamente".

"Esto significa que el precio de la carne vacuna, traccionado por la alta demanda internacional, tuvo un aumento más que proporcional al de las alternativas sustitutas, lo que coadyuvó al aumento de la demanda de las otras opciones", indica el reporte.

ML