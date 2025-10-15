El dólar arranca en suba: el tipo de cambio oficial supera los $1400 y el blue se escapa

El dólar oficial abrió en alza la rueda de este miércoles 15 de octubre al cotizar a $1.365 para la compra y $1.415 para la venta en el Banco Nación, lo que implica un incremento de $30 respecto del cierre de ayer cuando terminó en $1.385 al avanzar $10. Las tasas también se disparan y suben hasta 115.7% TNA, superando el récord de agosto.

En la mirada de la economista Elena Alonso, el salto de las tasas refleja la falta de liquidez: "Los bancos operaron con escasez de pesos desde la semana pasada. La suba en los futuros del dólar podría ayudar al BCRA a inyectar dinero nuevamente", dijo.

Por otra parte, el dólar blue es el que muestra mayor suba, y algunos relevamientos lo muestran por encima de los $1.465, es decir, $45 (+3,2%) por encima del cierre de ayer martes.

Otro que sube en la rueda de este miércoles es el dólar mayorista que avanza otro 2,2% hasta los $1.390.

En cuanto a la suba del dólar oficial, las pizarras de la principal entidad financiera pública del país muestran que la cotización avanza 2,2% hasta los $1.415. El promedio de las entidades financieras que releva el BCRA ya se ubica en $1.415,09.

Los dólares financieros están en niveles algo por debajo del 1500 pesos. El MEP cotiza en $1.474 y el Contado con Liquidación en $1.468.

Por su parte, el dólar “blue” se ofrece a $1.400 y $1420 para ambas cotizaciones.

Respecto del salto del dólar que arrancó ayer, Ignacio Morales CIO de Wise Capital recordó: "Hasta antes de la intervención del Tesoro de Estados Unidos, el consenso del mercado apuntaba a una devaluación post electoral. Sin embargo, la venta de divisas por parte del equipo de Scott Bessent y la apertura de una cuenta para operar en futuros sembraron dudas sobre si finalmente habrá un ajuste cambiario tras el 26 de octubre".

Se disparan las tasas de interés en pesos: ¿Qué espera el mercado?

Las tasas cortas en pesos volvieron a escalar con fuerza en un contexto de fuerte iliquidez en el sistema financiero. Ignacio Morales de Wise Capital hizo un análisis de lo que sucedió con la tasa en la rueda previa.

"La caución bursátil a un día llegó a un máximo intradiario del 133% TNA, el repo interbancario rondó el 125% (finalizando en 115,7%), y los plazos fijos mayoristas ya rinden cerca del 54% TNA", recordó. Para el analista de mercados financieros, con este escenario, "todas las miradas están puestas en la última licitación de deuda del Ministerio de Economía antes de las elecciones del 26 de octubre, en la que el Tesoro deberá decidir si convalida tasas más altas o libera liquidez para aliviar tensiones".

En efecto, la Secretaría de Finanzas informó que buscará refinanciar unos $3,8 billones del Boncap T17O5, ofreciendo Lecaps y Boncaps con vencimientos a noviembre y enero, además de letras dólar linked a noviembre y enero. Este martes, las TEMs de estos instrumentos cerraron entre 3,75% y 6,4%.

Bonos y acciones rebotan tras el mal martes

En tanto, en Wall Street, los papeles de empresas argentinas muestran avances tras los fuertes recortes de la rueda previa, en la que no logró colmar las expectativas del mercado las definiciones de Donald Trump sobre el apoyo a la Argentina. De todos modos, tras algunas aclaraciones posteriores, este miércoles se ven algunas mejoras.

Por ahora, las alzas de las acciones argentinas durante este 15 de octubre son encabezadas por Central Puerto (8,3%) y Edenor (7,3%), seguidas por Banco Supervielle (4,2%) y BBVA (3,4%).

La suba de Central Puerto sobresale tras conocerse que proveerá energía al nuevo proyecto de data center respaldado por OpenAI en la Patagonia, “Stargate Argentina”, que contempla una capacidad inicial de 100 MW, escalable hasta 500 MW.

En el caso de los bonos en dólares, registran un rebote de hasta 1,6%. Mientras que el riesgo país se ubica por encima de los 1000 puntos básicos.

A nivel local, el S&P Merval avanza 1,8% a 1.918.215,22 puntos, mientras que el Merval en dólares trepa 2,1% a 1.304,07 puntos. Las acciones que lideran las subas son Central Puerto (6,8%), Edenor (3,1%) y Supervielle (2,2%).

lr