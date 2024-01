El FMI revisa las cuentas: foco en reservas y ajuste

Con la llegada de Luis Cubeddu (subdirector del Departamento del Hemisferio Occidental del organismo) y Ashvin Ahuja (jefe de la misión argentina), el Fondo Monetario Internacional (FMI) inició este viernes el tramo final de una revisión profunda de las variables económicas argentinas, con el objetivo de recuperar el “descarrilado” Acuerdo de Facilidades Extendidas (EFF, según sus siglas en inglés) y planificar un futuro de cumplimientos con su principal deudor, que incluya “sostenibilidad” en los números, pero también en su aplicación política y social.

El presidente Javier Milei espera que su plan de austeridad le permita convencer al equipo del FMI de liberar los desembolsos retenidos por el incumplimiento de la séptima revisión del acuerdo, que deberían haber llegado al país en noviembre pasado, pero que fueron retenidos ante los incumplimientos totales en las metas fiscales, monetarias y de acumulación de reservas. En total, suman US$ 3.300 millones.

Pero el plan del jefe de Estado es más ambicioso, porque quiere copiar la estrategia de su competidor presidencial en las PASO y exministro de Economía, Sergio Massa, de juntar dos giros en un solo paso, y lograr que el Fondo le envíe los Derechos Especiales de Giro (DEG, la moneda que utiliza el FMI) de marzo próximo, correspondientes a la octava revisión, que suman US$ 1.080 millones más. Milei pretende construir un puente hasta el ingreso fuerte de divisas, cuando el campo empiece a liquidar soja en marzo, sin sequía de por medio. En el mercado estiman que podría superar los US$ 20 mil millones.

“Entre los principales complejos, el sojero se erigiría nuevamente como el principal complejo exportador, con más de US$ 20 mil millones generados por los despachos de granos y derivados (vs. US$ 13.700 millones en 2022/23); pero también se destaca la fuerte recuperación del maíz, con un aporte de US$ 8.300 millones. El complejo triguero, en tanto, generaría envíos por US$ 2.400 millones, el doble de la marca alcanzada en la última campaña. De esta manera, la exportación de granos y subproductos del agro representaría cerca del 45% del total de los US$ 75 mil millones proyectados a exportar en total desde el país para el próximo año 2024”, señaló un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario.

Apenas asumido, el ministro de Economía, Luis Caputo, tuvo que recurrir a un préstamo por un año del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) de US$ 980 millones para evitar el ingreso en un default. El plan había recibido el visto bueno de la subdirectora del FMI, Gita Gopinath, cuando el jefe del Palacio de Hacienda viajó, días antes de su asunción, a Washington junto con el entonces designado jefe de Gabinete, Nicolás Posse. Justamente, ambos funcionarios serán los principales anfitriones, cuando el lunes próximo se reúnan con Cubeddu y Ahuja.

Los dos representantes del Fondo encabezan los equipos que llegaron desde los Estados Unidos y que ya mantuvieron reuniones técnicas con integrantes del Banco Central. Según pudo saber PERFIL, en medio de un fuerte hermetismo de parte del gobierno nacional, la reunión comenzó a las 14, hora local, y se concentró en la estrategia para acumular reservas, uno de los puntos más flojos que le dejó la administración del expresidente Alberto Fernández. Allí es clave el uso que se hará de los dólares acumulados, gracias a la abrupta devaluación del 118% en diciembre pasado. Otra preocupación del organismo multilateral de crédito es el atraso cambiario: hay temor de que en el corto tiempo retome la brecha cambiaria y sea necesaria otra devaluación del peso.

Justamente, representantes del BCRA y el secretario de Comercio, Pablo Lavigne, le volvieron a negar a la Unión Industrial Argentina (UIA) el acceso al Mercado Único y Libre de Cambio (MULC) para pagar el stock y el flujo de las importaciones, que reclamaban para volver a poner en marcha los motores de varias fábricas. Sucede que ya comenzaron a sentir la falta de materia prima con suspensiones de operaciones y líneas enteras de producción. “El plazo del 25% a 30, 60, 90 y 120 días es lo que se puede garantizar ahora desde el MULC para poder cubrir ese flujo. No se prevén cambios en esa normativa en el corto plazo”, se lamentaron los industriales.

En su fugaz paso por el Ministerio de Economía, y durante su visita al FMI, la exministra Silvina Batakis había alertado que estaba al borde de quedarse sin reservas para sostener la demanda importadora de la industria, luego del impacto de la corrida cambiaria de mediados de 2022. Según señalaron testigos de ese encuentro, en Washington fueron certeros: “No se importa nada más”. Ese mismo axioma pareciera ser el máximo temor actual de los industriales, quienes se fueron con las manos vacías del encuentro que encabezó el jefe de la UIA, Daniel Funes de Rioja.

El hermetismo gubernamental se puso en línea con la discreción que el Fondo aplica cuando encara este tipo de negociaciones. Según pudo saber PERFIL, las reuniones técnicas se multiplicarán durante el fin de semana. Pero más allá de los fríos números, en donde el plan de ajuste de Milei entusiasma, el FMI buscará saber si esas proyecciones serán viables en dos planos claves para su éxito: el Congreso y la calle. Nadie dio confirmaciones, pero la visita podría incluir reuniones con dirigentes políticos, legislativos y gremiales, como sucedió en otras oportunidades.