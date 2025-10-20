El Gobierno anunció tratativas para la recompra de deuda

El Gobierno inició tratativas para la recompra de deuda soberana para “reducir el costo de financiamiento del país y fortalecer la inversión en educación”.

“Esta operación, comúnmente llamada ‘Deuda por Educación’, consiste en recomprar deuda soberana argentina en el mercado y reemplazarla por financiamiento a tasas más bajas gracias al apoyo de agencias y organismos multilaterales”, describió el secretario de Finanzas, Pablo Quirno.

El banco estadounidense JP Morgan fue designado como la entidad financiera encargada de asistir en el proceso de recompra de deuda.

Javier Milei explicó cómo se va a usar el swap de US$ 20.000 millones con Estados Unidos

Tras cooncerse la noticia, los bonos argentinos en dólares, que cotizaban mixtos entre +1% y -1%, pasaron a teñirse de verde. Las subas fueron encabezadas por GD35D (+3,1%), GD30D (+2,8%), AL29D (+2,5%) y AL29D (+2,5%).

Qué busca el Gobierno con esta medida

Según Nicolás Cappella, sales trader de Grupo IEB, “la idea es conseguir una línea de financiamiento más barata y con esa plata, recomprar bonos por mercado, que hoy rondan el 15% de Tasa Interna de Retorno”.

“El fin de la medida es ayudar a que el Riesgo País se comprima rápidamente, para que Argentina pueda acceder a los mercados internacionales y rollear sus vencimientos, como un país normal”, añadió.

Con respecto a la reacción de los mercados, Cappella señaló que “no cabe duda que tener las elecciones al a vuelta de la esquina limita el efecto positivo de la medida. Veremos, cuando se anuncien más detalles, el monto de la recompra y hasta qué nivel de TIR será la misma”.

Por su parte, el economista Salvador Vitelli, de Romano Group, indicó que la deuda por mercado vale US$ 56.800 millones. “Visto mediante su valor neto, sólo su capital asciende US$ 92.095 millones. La deuda cotiza a una paridad promedio del 61,8%”, agregó.

LM