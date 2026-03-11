El INDEC informa la inflación de febrero, que volvería a ubicarse cerca del 3%

Este jueves 12 de marzo el INDEC dará a conocer el Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a febrero de 2026. Las proyecciones privadas indican que volvería a ubicarse levemente por debajo del número de enero, que fue de 2,9%.

De acuerdo con el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central, el promedio de los analistas indica que un IPC de 2,7% para el segundo mes del año. Además, la trayectoria interanual de este indicador se ubicó en 32,4%, logrando de esta manera un aumento de 0,7 puntos porcentuales.

La Fundación Libertad y Progreso estimó que la inflación cerró en 2,8% en febrero. “El mes mostró comportamientos dispares. La primera semana comenzó con un incremento fuerte del 1,4% semanal. La segunda semana tendió a moderarse bastante y la tercera incluso dio algo de deflación”, señala el informe de la consultora.

Y agrega: “Sin embargo, la última semana del mes de febrero también tuvo incrementos fuertes, ubicándose en el 1,1% semanal; por debajo del avance de la primera semana, pero con aumentos considerables”.

La inflación de los trabajadores fue 2,7% en febrero de 2026: tarifas y alimentos impulsan los precios

Para la consultora Equilibra, la inflación nacional marcó 2,9%, “impulsada por Regulados (4,8%) y Alimentos y bebidas no estacionales (3,8%), tras subas de tarifas energéticas, transporte público y carnes”.

Por su parte, el resto de la inflación Núcleo (no incluye alimentos y bebidas) arrojó 2,3%, mientras que la suba de precios Estacionales no superó el 1% mensual.

De acuerdo con el relevamiento de C&T para el Gran Buenos Aires, la inflación fue de 2,9% mensual en febrero, superando el 2,8% que el INDEC había presentado en la región para enero pasado pero igualando el dato nacional de ese mes.

El reporte de la consultora destaca el impacto fuerte por mayores ajustes en las tarifas de luz y gas, que se combinaron con el comienzo del régimen de subsidios focalizados. “Esos ajustes, junto con un alza de 1,8% en los salarios de los encargados de edificios, quedaron recogidos en Vivienda e hicieron que el incremento del rubro, cercano al 5%, fuera el mayor desde junio de 2024”.

Equipamiento y mantenimiento del hogar tuvo un alza similar. “En tercer lugar, se ubicó alimentos y bebidas, el rubro de mayor peso, que volvió a tener otro mes de fuerte incremento: 4,1%”. En este caso destaca el incremento de 8% en la carne vacuna.

Para EcoGo Consultores, la inflación en el rubro de Alimentos y bebidas se ubicó en un 2,9% mensual. Este promedio refleja comportamientos diversos dentro de la canasta: durante febrero, se volvió a observar una aceleración en el precio de la carne (5,2%), los aceites (6,8%) y las verduras (3,2%).

“Estos incrementos fueron los principales motores que sostuvieron la suba del sector, a pesar de las correcciones a la baja registradas en otras categorías como las frutas”, indica el reporte.​

Inflación en CABA

En CABA, la inflación registró 2,6% en febrero, por lo que acumula en el primer bimestre del año una suba del 5,7%, de acuerdo con el Instituto de la Dirección de Estadísticas y Censos porteña.

La variación del indicador en el distrito respondió fundamentalmente a las subas en Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (5,9%), Alimentos y bebidas no alcohólicas (2,9%), Salud (3,0%), Restaurantes y hoteles (1,5%) e Información y comunicación (2,4%), que en conjunto aportaron 2,24 puntos porcentuales al alza del Nivel General.