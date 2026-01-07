El Riesgo País de Argentina cerró este miércoles 7 de enero de 2026 en 575 puntos básicos, lo que representa un ascenso respecto a los 562 puntos de la jornada previa. El mercado reaccionó inicialmente con optimismo ante el anuncio del Banco Central sobre un préstamo REPO con bancos internacionales para asegurar los pagos de deuda de corto plazo, llevando al indicador a tocar un mínimo intradía de 548 puntos.

Sin embargo, el mal clima en los mercados globales y la caída de los bonos soberanos —especialmente los Globales bajo ley extranjera— terminaron por empujar el índice al alza sobre el final de la rueda.

A cuánto cotizó el riesgo país hoy en Argentina

De acuerdo con los datos de Rava Bursátil, el Riesgo País finalizó la sesión en 575 puntos, marcando un valor máximo para el día tras una apertura que se situaba en los 562 puntos. Durante la jornada, la cotización mostró una notable volatilidad: tras las novedades financieras del Gobierno, el índice llegó a perforar los 550 puntos, alcanzando niveles que no se veían desde 2018.

Cotización riesgo país miércoles 7 de enero

No obstante, el cierre consolidó una suba de 13 unidades o un 2,3% en comparación con el martes 6 de enero. Esta dinámica estuvo estrechamente ligada al desempeño de los títulos públicos, donde los Bonares bajo legislación local avanzaron apenas un 0,1%, mientras que los Globales en Nueva York mostraron rojos de hasta el 0,3%.

La evolución del Riesgo País en la última semana

En los últimos siete días, el indicador ha mostrado una tendencia de serrucho marcada por la expectativa de los vencimientos de deuda del 9 de enero. El viernes 2 de enero de 2026, el Riesgo País había iniciado el año con una fuerte caída del 3,20%, ubicándose en los 553 puntos básicos. Según los registros de Rava, este valor se mantuvo estable durante el fin de semana del 3 y 4 de enero, reflejando la inactividad de los mercados financieros.

El lunes 5 de enero, el índice experimentó una suba que lo llevó hasta los 566 puntos, nivel que luego corrigió parcialmente el martes 6 al descender a 562 puntos. Esta fluctuación respondió a la rotación de carteras y a la incertidumbre sobre la capacidad de pago del Tesoro Nacional sin afectar las reservas netas del Banco Central, un debate que se saldó parcialmente con la confirmación oficial del REPO de US$ 3.000 millones informada hoy.

Al comparar el cierre actual de 575 puntos con el inicio de la semana pasada (miércoles 31 de diciembre de 2025), cuando el índice se situaba en 571 puntos, se observa un incremento neto de 4 unidades. A pesar de este repunte diario, el mercado destaca que el indicador se mantiene en la zona de mínimos de los últimos ocho años, lejos de los picos de 1.500 puntos registrados en septiembre de 2025.

Qué es el Riesgo País

El Riesgo País es un índice financiero elaborado por el banco de inversión JP Morgan que mide el diferencial de tasa de interés que pagan los bonos soberanos de un país emergente frente a los bonos del Tesoro de los Estados Unidos. Se trata de un "indicador elaborado por el banco JP Morgan para determinar el nivel de seguridad para invertir en una nación". Esta brecha se expresa en puntos básicos, donde 100 puntos equivalen a 1% de interés adicional sobre la tasa considerada libre de riesgo.

Desde octubre de 2025, la metodología de actualización para Argentina sufrió un cambio técnico significativo. El JP Morgan excluyó a los bonos argentinos del índice EMBI+ por no cumplir con el requisito de antigüedad menor a cinco años, trasladándolos al EMBI Global Diversified. Esto implica que el dato ya no se actualiza minuto a minuto en tiempo real, sino que se ofrece una cifra de cierre diaria basada en el rendimiento de los activos al finalizar la jornada bursátil.

En términos prácticos, el nivel del Riesgo País determina el costo del crédito para el Estado, las provincias y las empresas privadas. Una cifra elevada indica una mayor probabilidad percibida de incumplimiento de pago, mientras que un nivel bajo sugiere estabilidad. Cuanto más alta sea la cifra que esté marcando el riesgo país, peor será la calificación y más elevada será la tasa de interés que los deudores o potenciales emisores de deuda de un país deberán pagar por sus créditos en los mercados internacionales.