Una interesante polémica se abrió este lunes cuando el exviceministro de Economía de Cristina Kirchner, Emanuel Álvarez Agis, propuso crear un “impuesto al efectivo” para incentivar a los consumidores a pagar con transferencia bancaria, billetera virtual o QR. Esta medida, según el economista, incentivaría a los comercios a formalizarse en ARCA y explicó que "no todos son delincuentes en la informalidad".

El exfuncionario describió el esquema como “palo y zanahoria”: “El palo es un impuesto al efectivo, la zanahoria es un monotributo empresarial, es decir, un impuesto sencillo, bajo, que no sea del nivel de tributación de una empresa grande, de manera tal que se pueda formalizar barato y que le convenga formalizarse”.

Tras la iniciativa, el presidente Javier Milei lo tildó de “ladrón” en su cuenta de la red social X: “Kirchnerista = ladrón. El que fue viceministro de economía de Kicillof propone de modo abierto robarte el 10% de tus ingresos que destines al consumo. Jamás piensan en achicar el gasto sino sólo en cómo recaudar más para ser ellos quienes deciden cuánto y en qué gastar tu dinero”.

Javier Milei acusó de ladrón a Emanuel Álvarez Agis

¿De qué hablamos cuando hablamos de reforma tributaria?

Horas más tarde, el mandatario volvió a la carga y publicó: “Aquí les dejo un artículo de Fernando Álvarez que deja de manifiesto que la propuesta de Álvarez el Chorro, antes conocido como Álvarez el Gil, es un disparate total. ¿Qué diferencia hay entre la propuesta y que un chorro te espere a la salida de un cajero y te robe el 10%? Eso es el kirchnerismo: un ladrón que usa la ley para legalizar el robo de los políticos”.

Javier Milei le dijo "Álvarez el Chorro" a Emanuel Álvarez Agis

Luego de recibir múltiples cuestionamientos, Álvarez Agis fue entrevistado por Cristina Pérez en LN+, donde definió su iniciativa como “muy sencilla” y la detalló en tres etapas.

“Argentina tiene un gran problema de informalidad. Los que estamos en la formalidad pagamos los impuestos que no pagan los que están en la informalidad. No todos son delincuentes en la informalidad. Hay empresas que, dado lo pesados que son los impuestos, si pasan a la formalidad se funden”, explicó el economista.

Las claves de una reforma tributaria: “Hay que simplificar el sistema y eliminar impuestos distorsivos”

En ese marco, precisó que el primer punto de su propuesta es la “eliminación del impuesto al cheque”, un gravamen que, según dijo, castiga a quienes trabajan dentro del sistema bancario. Álvarez Agis admitió que esa medida provocaría un incremento en el déficit fiscal.

Para equilibrar esa situación, introdujo el segundo componente de su plan: el controvertido “impuesto al efectivo”.

"Hay provincias que deben a los contribuyentes medio año de tributación", sostuvo un abogado tributarista

Y lo explicó de la siguiente manera: “Cuando vos pones un impuesto al efectivo, ¿qué le pasa al consumidor? Dice: ‘bueno voy a pagar con medio electrónico o billetera virtual’ y eso obliga al kiosquero a formalizarse, a no cobrar en efectivo. Si vos querés formalizar al kiosquero con la actual estructura tributaria lo fundís”.

Finalmente, señaló el tercer eje de su iniciativa: “bajarle impuestos a las pymes” para facilitar su paso hacia la formalidad sin que eso implique riesgo de quiebra.

La respuesta de Emanuel Álvarez Agis a Javier Milei

Durante la entrevista, Álvarez Agis también respondió a las críticas del presidente Javier Milei, quien afirmó en reiteradas oportunidades que “los impuestos son un robo”. “Es una idea que sostiene un sólo presidente en la faz de la tierra que es el nuestro”, opinó el exfuncionario.

Aclaró además que su propuesta no tiene como fin aumentar la presión impositiva, sino redistribuirla. “Lo que estoy haciendo es que si la Argentina cobra $30 por cada $100, yo digo bajale $5 al que está formalizado y subí $5 al que está en la informalidad”, explicó.

Y agregó: “¿Querés esquivar ese impuesto? Como consumidor te alejás del efectivo y pagás con medios electrónicos y como comercio te vas a blanquear con una estructura impositiva más liviana”.

El sector privado se acomodó a un dólar a $1500, aunque exige más competitividad

Tras la entrevista, el presidente volvió a cargar contra él. “Después de que Álvarez el Chorro te quiera robar en la boca del cajero, no creía que podía superarse... Me equivoqué. No sólo es precario argumentando al caer en la falacia ad populum sino que niega la naturaleza confiscatoria de la inflación”.

Respuesta de Javier Milei a la entrevista de Emanuel Álvarez Agis

“Teoría Monetaria cero. CIAO!”, concluyó Javier Milei en su cuenta de X, junto al video del reportaje en LN+.

