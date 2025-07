El ministro de Economía, Luis Caputo aseguró que la jubilación promedio para quienes aportaron ronda los 900.000 pesos y que un buen porcentaje de ese grupo percibe también pensión, alcanzando así ingresos mensuales por encima del millón de pesos. El titular de Hacienda dialogó ayer por la noche con Luis Majul en LN+, donde además defendió la recuperación del poder adquisitivo jubilatorio durante la actual gestión y se refirió a la fake del programa de Alejandro Fantino.

En tanto, desde Perfil nos comunicamos con el defensor de la tercera edad, Dr Eugenio Semino, quien aseguró a PERFIL que esos datos son "incorroborables".

Eugenio Semino: “Los jubilados no pueden esperar: ‘Estamos en una crisis humanitaria”

"El ministro incorpora una cantidad de datos que son incorroborables para el resto de los humanos porque habla de medias de jubilación o de dobles beneficios de jubilación y pensión que son datos que provienen del padrón de la Cámara de Diputados. Así que sólo tenemos las declaraciones de los funcionarios al respecto", mencionó.

Semino destacó que lo que se está apreciando es un escenario en el cual se siguieron licuando los ingresos con un bono que está fijo en 70 mil pesos desde hace más de un año. "Vemos emergencia de acción social, emergencias en términos de alimentación, de la provisión de salud y de la provisión de vivienda", aseguró.

Durante la charla, el analista en temas previsionales también salió al cruce del ministro cuando asegura que los jubilados que cobran el haber mínimo entraron todos por moratoria. "Es falso lo que dice el ministro sobre que los que los 5 millones de jubilados de la mínima ingresaron todos por bien moratoria", puntualizó, y agregó: "Si hay algunos que pudieron haber comprado un periodo; pero hay muchos trabajadores que han ido variando sus aportes y algunos han tenido que trabajar en algún momento como autónomos o como monotributistas y esto los llevó a la cobrar mínima, aun teniendo buenos ingresos en otros periodos", aseguró.

Los jubilados marchan para pedir mejoras en sus haberes.

Y en ese punto señaló tajante: "Así, es totalmente falaz e incorroborable el argumento en términos de lo que dice, porque me parece que hoy es más una disputa política. Creo que los gobernadores tienen su lívido puesta en términos de la coparticipación y ese tipo de cosas, pero los jubilados se mueren de hambre"; criticó.

Al referirse al posible aumento que trata hoy el Congreso y que el gobierno ya aseguró que vetará en caso de aprobarse, Semino aseguró que "inclusive darles el 7,2% por ciento a los jubilados de la mínima estamos hablando de veinte mil pesos, e incorporar al bono que está congelado desde marzo del 2024, serían aproximadamente cuarenta mil pesos más", comentó. "No les mueve el amperímetro, por supuesto", dijo al comentar la seria situación de muchos adultos mayores.

El Senado listo para darle un revés político a Milei con apoyo de gobernadores, el kirchnerismo y parte del PRO

"Obviamente que mejor si se da, cosa que no va a pasar; pero no se sabe de la situación de emergencia en la cual estamos viviendo los que hacemos asistencia directa. Vemos jubilados que no pueden consumir los medicamentos, vemos colas de personas que vienen para buscar lugar para pasar la noche en pensiones o en refugios. La realidad social es absolutamente desbordante, y nadie puede suponer que una persona con discapacidad que cobra 360.000 pesos le alcance para algo"; dijo conmovido Semino.

En tren de hacer un repaso por los ingresos señaló que "el jubilado o pensionado de la mínima cobra 379.000 pesos, y la PUAM está en 350.000 pesos. Es absurdo, yo me siento bloqueado todos los meses".

En relación a lo que supusieron los últimos aumentos, Semino comentó que el 1,5% que implicó la última suba de junio, (por la inflación de mayo) le sumó $4.000 a un beneficiario de la mínima."El ministro dice que perdieron el 30% con la anterior gestión en el 2023, cosa que es cierta, pero no dice que siguen perdiendo en el 202 via la licuación", aseguró.

En este punto sostuvo que, a esos 6 millones de beneficiarios que cobran la mínima, además de las pensiones por discapacidad, "el último aumento del 1.5% se les convierte en el 0.8, porque la parte del bono sigue en los 70.000", sostuvo.

Qué pasa con el bono a los jubilados de la mínima y el "pecado original" que tiene el beneficio según Semino

"Hay un pecado original con el tema del bono que es reconocerlo, darle carácter institucional", señaló Semino y recordó que el bono nació allá por julio del 2022 y se regula a partir de agosto /septiembre en la campaña de Sergio Massa para presidente. "Lo más grave que tiene ese bono es que es discrecional, es decir, no hay ninguna pauta para fijarlo o si se da o no se da. Entonces, durante el 2023 subía antes de una elección y caía al mes siguiente", dijo.

Al referirse al año pasado aseguró que, "en el 2024 se congeló. Con lo cual, Caputo, que se auto percibe distinto de Massa, hace exactamente lo mismo con los jubilados", criticó.

La emergencia en temas de salud, según Semino, está muy presente en los jubilados. En especial los del haber mínimo.

"Hay un dato que no es de interpretación, sino que todas las cámaras generales, o gran parte, han establecido que la pérdida del poder adquisitivo en relación con la inflación, en el periodo de enero del 2021, a marzo del 2024, hasta que se aplicó IPC, es de 50,8%, así que es objetivo que han perdido. Sin embargo, cuando vos agarrás el 2024 con los ajustes por IPC, los 6 millones que estamos tomando como referencia, siguen perdiendo vía esta licuación".

Finalmente dio los datos del 2024. "En el año pasado, que son los números que están cerrados, la inflación fue del 118%, y este sector ajustó el 105% es decir que perdió 13 puntos. Y lo mismo está ocurriendo este año", sentenció.

Caputo sobre los adultos mayores: "Las jubilaciones recuperaron un 15% en términos reales, en poder de compra”.

“En dólares, los jubilados están mucho mejor. Creo que al final del gobierno de Cristina no llegaban a 80 dólares. Ahora están más del triple”, destacó Caputo al comparar los haberes previsionales con la cotización de la divisa. Y agregó: “Desde que asumimos en diciembre, las jubilaciones recuperaron un 15% en términos reales, en poder de compra”.

El titular del Palacio de Hacienda también atribuyó parte de los problemas previsionales al crecimiento desmedido de beneficiarios en la última década: “El kirchnerismo jubiló 3.900.000 personas sin aportes correspondientes, mientras el nivel de empleo y de aportantes no creció desde 2011. Triplicaron el nivel de jubilados con la misma base de aportantes. Naturalmente, la plata no alcanza”.

Caputo aclaró que las diferencias entre quienes realizaron aportes y quienes accedieron a moratorias están contempladas: “El 90% de los que cobran la mínima son los que no aportaron. El haber promedio de quienes sí aportaron es casi el triple, casi 900 mil pesos, y un buen porcentaje de ellos además cobra pensión, con lo cual están arriba del millón”.

El ministro defendió la sostenibilidad del sistema en el actual esquema de ajuste: “Por lo menos desde que estamos nosotros, aún en pleno ajuste, han recuperado un 15% en términos de poder de compra y se triplicaron en dólares.

