Finanzas colocó US$ 205 millones en bonos hard dólar tras la licitación por $12,57 billones

La Secretaría de Finanzas adjudicó este jueves un total de US$ 205 millones en bonos hard dólar, luego de recibir ofertas por US$ 401 millones, en una nueva colocación orientada a captar divisas en el mercado local.

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La operación incluyó dos títulos denominados en dólares. Por un lado, el bono con vencimiento al 29 de octubre de 2027 (AO27) captó US$ 105 millones con una tasa interna de retorno efectiva anual (TIREA) de 5,12% y una tasa nominal anual (TNA) de 5%. Por otro, el bono al 31 de octubre de 2028 (AO28) adjudicó US$ 100 millones a una TIREA de 8,49% y una TNA de 8,17%.

La licitación complementó la colocación realizada el día anterior, cuando el Tesoro adjudicó $12,57 billones frente a ofertas por $16,14 billones, alcanzando un rollover de 114,36% sobre los vencimientos de la jornada.

En esa operación, el instrumento más demandado fue la Lecap con vencimiento el 15 de septiembre de 2026 (S15S6), por la que se colocaron $5,16 billones a una tasa efectiva mensual (TEM) de 1,99% y una TIREA de 26,68%.

También se adjudicaron títulos ajustados por CER. El bono TZXM7, con vencimiento al 31 de marzo de 2027, captó $0,54 billones a una TIREA de 2%, mientras que el TZXS7, al 30 de septiembre de 2027, recibió $1,30 billones a una TIREA de 5,06%.

En los instrumentos atados a tasa TAMAR, el bono TMG28, con vencimiento en agosto de 2028, obtuvo colocaciones por $3,76 billones con un margen de 7,93%.

Por el lado de los títulos dólar linked, el Tesoro colocó $0,75 billones en el bono D31L6, con vencimiento en julio de 2026 y una TIREA de 6,01%, mientras que el D31M7, a marzo de 2027, adjudicó $1,06 billones a una TIREA de 5,50%.

En la licitación del miércoles también se habían colocado bonos hard dólar por US$ 350 millones: US$ 200 millones en el AO27 y US$ 150 millones en el AO28, ambos a las mismas tasas que las convalidadas este jueves.

FN