jueves 28 de mayo de 2026
ECONOMIA
Nueva licitación

Finanzas colocó US$ 205 millones en bonos hard dólar tras la licitación por $12,57 billones

La operación complementó la licitación del miércoles, en la que el Tesoro colocó $12,57 billones y alcanzó un rollover de 114,36% sobre los vencimientos, con fuerte demanda por Lecap, títulos CER y dólar linked.

Ministerio de Economía
Ministerio de Economía | Noticias Argentinas

La Secretaría de Finanzas adjudicó este jueves un total de US$ 205 millones en bonos hard dólar, luego de recibir ofertas por US$ 401 millones, en una nueva colocación orientada a captar divisas en el mercado local.

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La operación incluyó dos títulos denominados en dólares. Por un lado, el bono con vencimiento al 29 de octubre de 2027 (AO27) captó US$ 105 millones con una tasa interna de retorno efectiva anual (TIREA) de 5,12% y una tasa nominal anual (TNA) de 5%. Por otro, el bono al 31 de octubre de 2028 (AO28) adjudicó US$ 100 millones a una TIREA de 8,49% y una TNA de 8,17%.

La licitación complementó la colocación realizada el día anterior, cuando el Tesoro adjudicó $12,57 billones frente a ofertas por $16,14 billones, alcanzando un rollover de 114,36% sobre los vencimientos de la jornada.

Conferencia de Prensa Caputo 08052026

En esa operación, el instrumento más demandado fue la Lecap con vencimiento el 15 de septiembre de 2026 (S15S6), por la que se colocaron $5,16 billones a una tasa efectiva mensual (TEM) de 1,99% y una TIREA de 26,68%.

También se adjudicaron títulos ajustados por CER. El bono TZXM7, con vencimiento al 31 de marzo de 2027, captó $0,54 billones a una TIREA de 2%, mientras que el TZXS7, al 30 de septiembre de 2027, recibió $1,30 billones a una TIREA de 5,06%.

En los instrumentos atados a tasa TAMAR, el bono TMG28, con vencimiento en agosto de 2028, obtuvo colocaciones por $3,76 billones con un margen de 7,93%.

Por el lado de los títulos dólar linked, el Tesoro colocó $0,75 billones en el bono D31L6, con vencimiento en julio de 2026 y una TIREA de 6,01%, mientras que el D31M7, a marzo de 2027, adjudicó $1,06 billones a una TIREA de 5,50%.

En la licitación del miércoles también se habían colocado bonos hard dólar por US$ 350 millones: US$ 200 millones en el AO27 y US$ 150 millones en el AO28, ambos a las mismas tasas que las convalidadas este jueves.

FN

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